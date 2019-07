Burgemeester mag hotel Parkview gesloten houden

Schade na een explosie in de Korte van Eeghenstraat. Beeld ANP

De explosie zorgde voor veel schade in de Korte van Eeghenstraat en veroorzaakte onrust in de buurt. Gasten moesten het hotel uit, omwonenden moesten tijdelijk hun huis verlaten. De recherche onderzoekt nog meerdere scenario’s, maar houdt er rekening mee dat de actie tegen het hotel gericht was.

Het was niet het eerste incident bij het hotel: vorig jaar werd er in de nacht van 23 op 24 oktober een handgranaat in de portiek van het hotel gegooid. De granaat ontplofte niet doordat het ontstekingsmechanisme niet goed werkte.

‘Geen verband’

Het hotel leverde volgens de burgemeester een ernstig gevaar op voor de openbare orde, waarop is besloten het hotel te sluiten.D e eigenaar was het daar niet mee eens en spande daarom een kort geding aan. Volgens haar zou er geen verband tussen de verschillende explosieven zijn aangetoond en was de maatregel ‘onder deze omstandigheden niet evenredig’. Volgens de eigenaar is het allerminst zeker dat de aanslag eerder deze maand gericht was tegen het hotel. ‘Een sluiting van het hotel zou betekenen dat het hotel failliet gaat en dat personeel moet worden ontslagen.’

Volgens de burgemeester is, zo staat te lezen in het rechtbankverslag, van belang dat de rust in de straat terugkeert. ‘Buurtbewoners zijn verontrust en voelen zich onveilig.’ Ook weegt volgens de burgemeester mee dat bij de explosie slachtoffers hadden kunnen vallen en dat de sluiting nodig is voor politieonderzoek.

Het standpunt dat de eigenaar geen doelwit kan zijn van de aanslag veegt de rechter nu van tafel, gelet op het dossier met achtergrondinformatie van de politie. ‘Hoewel deze informatie geen hard bewijs oplevert dat de eigenaar of mensen in haar omgeving banden hebben met personen in criminele kringen, moet de politie hier wel onderzoek naar doen om een inschatting te maken van het risico op herhaling. De burgemeester heeft hiermee de sluiting voldoende gemotiveerd.’