Burgemeester legt uit: de nikab mag niet, maar kan hier wel

Burgemeester Femke Halsema wekte in het hele land woede en verbazing toen ze vorige week had gezegd dat ze het boerkaverbod niet erg Amsterdams vond.



"Het past gewoon niet bij Amsterdam dat wij mensen uit de tram halen, omdat ze de nikab dragen," zei ze op een bijeenkomst in jongerencentrum Argan. "Dat is onbespreekbaar, lijkt me."



Vooral in Den Haag, waar de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding net is aangenomen, werd woedend gereageerd op die opmerking.