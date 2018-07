Burgemeester Landsmeer heeft relatie met collega Heemstede

"Voordien kenden we elkaar helemaal niet, ook al zijn we beiden van de VVD. In het begin werkten we samen, maar dat we elkaar leuk vonden, kwam later. Het heeft mij ook verrast," aldus de verliefde Van der Stoel.



Uit Amsterdam vertrokken

Van 1982 tot 1994 was Van der Stoel gemeenteraadslid in Amsterdam, een deel van die tijd ook als fractievoorzitter. Na een uitstap naar de Tweede Kamer werd ze in 2002 stadsdeelvoorzitter in het Centrum.



Ze vertrok uit Amsterdam en was tussen 2013 en 2014 waarnemend burgemeester in Teylingen.