Burgemeester Landsmeer boos op Halsema over nomaden

'Via de media heb ik vernomen dat u bij noodverordening een groep stadsnomaden wil huisvesten in Amsterdam-Noord, vlak bij onze gemeentegrens,' schrijft Van der Stoel aan haar ambtgenoot Halsema.



'Voor openbaarmaking van dit besluit heeft u het college van Landsmeer niet geraadpleegd noch geïnformeerd. Uw besluit heeft voor enige onrust gezorgd onder de Landsmeerse bevolking.'



Onrust onder inwoners

Van der Stoel wil dat het Landsmeerse college voortaan op de hoogte wordt gebracht van de besluiten die Amsterdam neemt die Landsmeerders raken. 'Alleen op deze wijze kunnen we beide bijdragen aan het voorkomen van vermijdbare onrust onder de inwoners. In dit licht zou het verstandig zijn over de uitvoering van uw besluit met ons contact te hebben.'



In Landsmeer is verontwaardigd gereageerd op de komst van stadsnomaden naar Noord. Veel ouders in het dorp maken zich zorgen, hun kinderen fietsen naar school via een fietspad dat dicht bij het terrein ligt. Via Facebook werd opgeroepen om de petitie te tekenen die buurtbewoners zijn gestart om de komst van de groep tegen te houden.



Aanvechten

Op een informatiebijeenkomst in stadsdeelkantoor Noord kwamen vorige week liefst driehonderd bezorgde buurtbewoners en een paar stadsnomaden af. De buurtbewoners zijn bang voor geluidsoverlast, iets waar de groep zelf ook zijn zorgen over heeft geuit. Nog niet eerder zaten ze zo dicht bij huizen in de buurt.



Inmiddels hebben buurtbewoners ook een website gemaakt: www.sloppenwijk.amsterdam. Hierop worden belanghebbenden op de hoogte gehouden van acties om het besluit van burgemeester Halsema aan te vechten.



Op 28 februari komt de verplaatsing van de stadsnomaden ter sprake in de raad. Dat is een dag voordat de verhuizing moet beginnen.



Lees ook: Stadsnomaden: 'We willen geen overlast veroorzaken'