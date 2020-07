Burgemeester komt noodlijdende evenementenbranche tegemoet

Beeld Hollandse Hoogte / ANP Kippa

De burgemeester schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat het evenementen ‘ontbreekt aan perspectief’ en dat ook voor volgend jaar nog grote onzekerheden zijn. Veel organisatoren hebben al vooraf geld geïnvesteerd, waar nu geen inkomsten tegenover staan. Maar ook artiesten en toeleveranciers, waarvan de helft uit zzp’ers bestaat, hebben grote problemen, volgens Halsema.

In de stad zijn honderden evenementen afgelast en begin mei luidde de Amsterdamse evenementenbranche al de noodklok. Uit een enquête die Evenementen Vereniging Amsterdam (EVA) toen onder zijn leden hield, sprak 65 procent de verwachting uit het einde van het jaar niet te halen.

Nieuw evenementenbeleid

Ondanks alle problemen die er nu zijn, blijft de burgemeester wel van plan om op de langere termijn de overlast van evenementen in te perken en te verduurzamen. De vraagstukken die aanleiding zijn voor het maken van een nieuw evenementenbeleid, blijven dezelfde als voor de crisis. Daarbij moet wel worden gekeken of het ‘redelijk is nieuwe eisen te stellen aan organisatoren op het moment dat de branche de grootste economische klap in jaren te verduren krijgt’.

Om organisatoren tegemoet te komen heeft het college besloten dat verschuldigde leges in geval van een annulering door Covid-19 niet geïnd zullen worden. Ook zal het college met een ‘positieve grondhouding’ kijken naar nieuwe aanvragen. Daarbij zal de gemeente zich inzetten om het ‘vergunningsproces te versnellen’ zodat organisatoren ook met inachtneming van de huidige regelgeving, nog dit jaar evenementen kunnen organiseren. Voorwaarde is wel dat initiatiefnemers ‘draagvlak zoeken bij zowel bewoners als ondernemers in de buurt’.

Aan de organisatie van de Pride heeft het college al toegezegd dat het evenement in 2021 opnieuw gehouden mag worden. Ook andere evenementen hebben hierom gevraagd en het college probeert de ondernemers hierin tegemoet te komen. ‘Ook zo is de kans groter dat er daadwerkelijk evenementen zijn waar Amsterdammers elkaar kunnen ontmoeten, zodra de situatie dat toelaat.’

Muziekcommissie

Om het herstel van de sector te bevorderen wordt ook gekeken naar het (tijdelijk) verlagen van financiële drempels voor organisatoren. Ook wordt overwogen om het evenementenfonds te verhogen, zodat evenementen meer financiële slagkracht hebben om te verduurzamen.

De Muziekcommissie die in het leven is geroepen, zal ondanks de crisis, alvast aan de slag gaan. Deze commissie gaat de muziekevenementen toetsen en analyseren om een innovatief en progressief evenementenaanbod te behouden. Vooral onder dit soort evenementen was een schaarste aan beschikbare ruimte opgetreden. Ook treedt de stad in overleg met buurtgemeenten zoals Almere, Weesp en Amstelveen om daar grote muziekevenementen naar te verplaatsen.