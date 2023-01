Burgemeester Halsema: zonder vuurwerkverbod zitten we met een onhoudbare situatie in Amsterdam

Rommel van oudjaarsnacht op het Rembrandtplein. Beeld ANP

‘Het was een onrustige jaarwisseling na twee coronajaren,’ aldus Halsema in een bericht op Instagram.

De burgemeester is in de nacht van zaterdag op zondag op pad geweest met de hulpdiensten en constateert dat er ondanks het verbod veel vuurwerk is afgestoken. ‘De brandweer is de hele nacht bezig geweest om branden te blussen en te voorkomen. Politiemensen en handhavers hadden de handen vol aan het handhaven van de openbare orde en het ondersteunen van de brandweer en andere hulpdiensten.’

‘Zolang de landelijke wet- en regelgeving niet wordt aangepast, zitten we met een onhoudbare situatie in onze stad,’ aldus de burgemeester. ‘Vuurwerk kopen mag, maar afsteken niet. Ik doe dan ook nogmaals een dringend appel op het kabinet om de wetgeving aan te passen met de situatie van vannacht nog vers in het geheugen.’

Floradorp

Ook reageert de burgemeester op het vuur bij Floradorp. Dat werd door bewoners aangestoken, ondanks het advies van de brandweer het een dag te verzetten. ‘We hebben ons uiterste best gedaan om goede afspraken te maken met het organiserend comité over het veilig en verantwoord ontsteken van het vreugdevuur. Tot halverwege de avond leek dat mogelijk met de extra veiligheidsmaatregelen, een halvering van de stapel en aanwezigheid van waterschermen voor mogelijke vonken. Maar gedurende de avond werd de wind lokaal sterker en bleek het niet langer veilig. De brandweer was glashelder: niet aansteken bij windkracht 6 of sterker.’

‘Het is onverantwoord en kwalijk dat het vreugdevuur toen toch is aangestoken,’ aldus Halsema. ‘De organisatie was niet bereid of in staat om te voorkomen dat de brandstapel is aangestoken, met overlast en risico voor aanwezigen en omwonenden en dat nemen we zeer hoog op. Vooral voor de dijkbewoners was de situatie heel vervelend en beangstigend.’

Halsema: ‘Het is dankzij politie en brandweer goed gegaan, maar het had ook anders kunnen aflopen. De komende weken zullen gesprekken plaatsvinden met het stadsdeel en de organisatie, want op deze wijze kan het vreugdevuur geen vervolg krijgen.’

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze podcast Amsterdam wereldstad: