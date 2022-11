Burgemeester Halsema wil met vergunningplicht criminelen weren uit autoverhuur

Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema. Beeld ANP

De Amsterdamse recherche houdt zich al sinds 2011 intensief met de autoverhuurbedrijven bezig. Veel eigenaren waren zich er niet van bewust hoe interessant en kwetsbaar ze waren voor criminelen die door te opereren met huurauto’s anoniem wilden blijven. Dat kan bijvoorbeeld door een voertuig niet op hun eigen naam te huren en contant te (laten) betalen.

Inmiddels werkt een groot deel van de Amsterdamse autoverhuurders samen met de politie, maar sommige bedrijven zijn volgens Halsema ‘nog steeds een makkelijk doelwit van criminelen’ of ‘lijken niet op normale ondernemingen en zijn mogelijk speciaal opgericht voor en door criminelen’.

Dat schrijft de burgemeester maandag in een brief aan de gemeenteraad over haar voornemen een vergunningplicht in te stellen voor de branche. Eerder gebruikte de burgemeester die bevoegdheid voor de spyshops en ondernemingen in de Oude- en Nieuwe Hoogstraat, de Damstraat en de Oude Doelenstraat.

‘Schakel onder- en bovenwereld’

Medio 2020 schreef de Amsterdamse politie in een zogeheten bestuurlijke rapportage dat de autoverhuurbranche een belangrijke rol speelt bij de georganiseerde criminaliteit. ‘Huurauto’s van zowel bonafide als malafide autoverhuurders worden gebruikt voor verschillende vormen van zware criminaliteit zoals drugs- en wapenhandel, overvallen, plofkraken en liquidaties,’ schrijft Halsema in haar brief.

Het onderzoek Criminelen achter het stuur van Bureau Beke bevestigde dat beeld.

Verder valt te lezen in de brief: ‘De autoverhuurbranche is kwetsbaar voor misbruik door criminelen en hun huurvoertuigen worden ingezet voor het uitvoeren van criminele activiteiten. De branche zou tevens een belangrijke schakel vormen tussen de onder- en bovenwereld. Een reden hiervoor is dat criminelen veelal een voertuig nodig hebben’. Huurauto’s ‘bieden anonimiteit en kunnen niet persoonlijk worden afgepakt’.

Administratieve last

Als autoverhuurders contante betalingen accepteren, een lage bezettingsgraad hebben, aan andere bedrijven verhuren of een slechte administratie voeren, maakt ze dat extra kwetsbaar. Met een vergunningplicht kan de overheid bedrijven aan een Bibob-onderzoek onderwerpen (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur), waardoor criminele invloeden duidelijk moeten worden.

‘Ik erken dat de vergunningsplicht zorgt voor extra administratieve lasten’, schrijft Halsema, maar volgens haar krijgt de branche er ook veel voor terug. ‘Door het invoeren van de vergunningplicht ontstaat een gezonder ondernemingsklimaat voor zowel de huidige bonafide gebruikers als voor nieuwe ondernemers in de toekomst.’

De Amsterdamse autoverhuurders worden over het voornemen voor de vergunningplicht geïnformeerd en kunnen hun ‘zienswijze’ indienen. Als dat is gebeurd, zal Halsema een besluit nemen. Ze heeft de bevoegdheid een vergunningplicht in te voeren op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. Die maakt het mogelijk ‘bedrijfsactiviteiten in gebieden, branches of panden vergunningplichtig te stellen in het belang van de openbare orde, het woon- en leefklimaat of het tegengaan van ondermijning,’ zoals Halsema het formuleert.