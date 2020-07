Burgemeester Halsema: ‘Vanaf dit weekend alcoholverbod op de Wallen’

Met een verbod op de verkoop van alcohol op de Wallen hoopt burgemeester Halsema dat bezoekers de afstandsregels beter naleven. De drukte baart haar zorgen. ‘Alsjeblieft, kom even niet.’

In een poging de bezoekers van de binnenstad 1,5 meter afstand tot elkaar te laten houden, scherpt burgemeester Femke Halsema de regels in het gebied opnieuw flink aan. Vanaf donderdag, tot 1 september, geldt van donderdag tot en met zondag tussen 16.00 en 03.00 uur een verbod op de verkoop van alcohol in alle winkels in het Wallengebied. De horeca wordt vooralsnog niet drooggelegd.

Hiermee wordt vooral geprobeerd de Wallen minder aantrekkelijk te maken voor de duizenden rondslenterende toeristen die nu de meeste overlast veroorzaken. Zij lopen met een blowtje en een biertje uit een van de vele minisupermarkten de hele avond in drommen langs de ramen, waarvoor het gebied te krap is.

“We willen iets doen aan de bezoekers die op straat blijven hangen en opstoppingen veroorzaken,” zegt Halsema. Ze ontziet hiermee de horeca vooralsnog, maar waarschuwt wel dat kroegbazen hun lot in eigen hand hebben. “Cafés zijn nu geen besmettingshaard. De meeste uitbaters doen hun best, maar ook ’s avonds laat moet die afstandsregel binnen worden nageleefd,” zegt ze. “Er wordt nu extra gecontroleerd, boetes en sluitingen zal ik niet schuwen.”

De cijfers geven geen aanleiding te denken dat Amsterdam nu een besmettingshaard is, aldus Halsema. “De oorzaak voor de stijging die we zien ligt vooral in de privésfeer, door mensen die thuis vrienden ontvangen zonder afstand te houden.”

Volgens Halsema worden er in de landen waar de meeste toeristen vandaan komen (op dit moment België, Frankrijk en Duitsland) ook contactonderzoeken gedaan en wordt de GGD geïnformeerd als toeristen eenmaal thuis corona blijken te hebben.

Omdat het er niet op lijkt dat de drukte in de binnenstad momenteel voor extra besmettingen zorgt, is het volgens Halsema niet verstandig zwaardere maatregelen te nemen, zoals een avondklok of een beroepsverbod voor sekswerkers of coffeeshops. “De feiten rechtvaardigen dit soort zware maatregelen nog niet. Dat heeft zware economische gevolgen en maakt ons juridisch kwetsbaar.”

Wel roept ze toeristen expliciet op om de Amsterdamse binnenstad in de weekenden te mijden. “Alsjeblieft, kom even niet. Doordeweeks blijft iedereen welkom, dan is het minder druk. Ik ga dit ook tegen de internationale persbureaus zeggen, want het is jammer dat ik door de vele buitenlandse toeristen een bezoek aan onze binnenstad nu voor dagjesmensen moet ontraden.”

Het Outbreak Management Team, de commissie van experts die het kabinet adviseert over de pandemie, wordt gevraagd mee te denken met Amsterdam vanwege het grote aantal bezoekers.

Halsema heeft begrip voor de wens, vooral onder winkeliers, om een mondkapje op straat te verplichten. Met burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam wil ze hierover in gesprek met het kabinet. “Dit kan pas echt effectief zijn als je er landelijke afspraken over maakt.”

Net als vorig weekend is er de komende dagen ’s avonds eenrichtingsverkeer op de Wallen en kunnen straten en stegen tijdelijk worden gesloten als het te druk wordt. Ook op de uitgaanspleinen en in de Kalverstraat gelden weer aangescherpte regels. Extra handhavers en verkeersregelaars moeten erop toezien dat mensen zich eraan houden.