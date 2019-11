Burgemeester Halsema trekt ten strijde tegen cybercrime

Volgens de burgemeester is 11 procent van de Amsterdammers slachtoffer geweest van online ­criminaliteit. Beeld Koen van Weel/ANP

Amsterdam is een groot internationaal internetknooppunt, techbedrijven vestigen zich hier graag en gemeentelijke diensten zijn al vaak digitaal goed bereikbaar voor de inwoners. Bijna alle Amsterdammers, bezoekers en onder­nemers zijn dagelijks online, en zijn steeds afhankelijker van internet.

Gemeentelijk toezicht ontbreekt echter bijna volledig in deze ‘parallelle digitale samen­leving’. Volgens burgemeester Femke Halsema is 11 procent van de Amsterdammers weleens slachtoffer geweest van een vorm van online criminaliteit, zoals cyber­pesten, hacken of online aankoop- of verkoopfraude, terwijl de burgemeester nauwelijks middelen heeft om hier invloed op uit te ­oefenen. Ook de politie doet weinig: slechts 1,4 procent van de aangiften in Amsterdam wegens cybercrime leidt tot ver­volging.

Halsema, die verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid in de stad, vindt dat haar verantwoordelijkheid ook geldt in de ­‘virtuele openbare ruimte’, schrijft ze in de nieuwe agenda Digitale Veiligheid.

De gemeente heeft zeker zeventien vitale processen in kaart gebracht, zoals de elektriciteitsvoorziening, de waterkeringen, verkiezingen en het verkeer. Die staan in de belangstelling van kwaadwillenden. “Iedere betrokkene geeft aan regelmatig aanvallen te ondervinden,” aldus Halsema, zonder meer details te geven. Hoewel de gemeente niet altijd direct verantwoordelijk is voor deze processen, wil de burgemeester wel de regie pakken in het overzicht.

‘Pulpnieuws’

Een nieuw team van ambtenaren gaat in kaart brengen hoe de vitale digitale infrastructuur eruitziet, welke dreigingen daar spelen en wat ervoor nodig is om die beter te beschermen. Ook wil de stad voorbereid zijn op de momenten dat die vitale systemen wegvallen, met een crisisplan waarmee in 2020 ook geoefend wordt.

Meisjes die worden afgeperst met naaktfoto’s, middenstanders die gehackt worden en drugshandel via het darkweb krijgen extra aandacht, schrijft Halsema.

Amsterdam wil niet alleen weten wat er online gebeurt, maar hier ook invloed op uitoefenen. Volgens de burgemeester gebruiken Amsterdammers steeds vaker online informatiebronnen, maar zijn daardoor groepen in de stad ontstaan die in een bubbel zitten en zo eenzijdig geïnformeerd, of zelfs beïnvloed worden door propaganda of ‘pulpnieuws’. Halsema schrijft dat de gemeente directer wil kunnen communiceren met inwoners, in het geval van crises en verstoringen van de openbare orde.

Zij wil niet zover gaan om nepnieuws te bestrijden, maar gaat al deze informatiestromen wel beter in de gaten houden, in samenwerking met de veiligheidsdiensten. “In Amsterdam gaan we niet bepalen wat goed en fout is,” ­belooft de burgemeester.

Communiceren via Instagram

Ook wil zij dat de gemeente via sociale media ­direct met inwoners kan communiceren, via bijvoorbeeld WhatsApp, Telegram en Instagram. Daarnaast is er een plan om gemeentelijke brieven te herschrijven zodat ze interessanter worden voor bredere doelgroepen.

De gemeenteraad moet nog instemmen met de agenda Digitale Veiligheid.