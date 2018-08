Burgemeester Halsema trekt in ambtswoning Herengracht

Dat bevestigt een zegsman van het stadhuis. Halsema twijfelde eerst nog over die stap, vanwege het gebrek aan groene buitenruimte voor de hond in dat deel van de binnenstad. Maar nu is de beslissing toch gemaakt.



In 2010 had ook Eberhard van der Laan al even bedenktijd nodig, in zijn geval omdat het appartement niet zo geschikt was voor jonge kinderen. Maar zowel toen als nu had de gemeenteraad er een sterke voorkeur voor dat de burgemeester zich wel in de ambtswoning zou vestigen.



Derde verdieping

Momenteel wordt het burgemeestersappartement op de derde verdieping grondig verbouwd, pas daarna vestigt het gezin Halsema zich aan de Herengracht 502. De eerste twee verdiepingen worden vooral voor representatieve gelegenheden gebruikt.



De ambtswoning is sinds 1927 in gebruik als officiële residentie van de burgemeester. Daarvoor werd het pand honderden jaren lang bewoond door kooplui en patriciërs.



