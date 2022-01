Burgemeester Halsema tegen 2G-beleid: ‘Geen duurzame oplossing’

‘Het is geen duurzame oplossing en roept een onderscheid op tussen bevolkingsgroepen,’ zegt burgemeester Halsema over het 2G-beleid. Beeld KRONCRV

Het 2G-beleid richt zich volgens Halsema voornamelijk op ‘de harde kern’ van antivaxers die hartgrondig demonstreren. “Maar het overgrote deel van de ongevaccineerden heeft geen politieke opvattingen. Het gaat om mensen die maatschappelijk toch al vaak op achterstand staan en het meest de dupe van 2G worden.”

Die mensen maken volgens haar nu al weinig gebruik van publieke voorzieningen, en verplichte vaccinatie zou ervoor zorgen dat ze er nog meer van afgesneden raken. “Het is geen duurzame oplossing en roept een onderscheid op tussen bevolkingsgroepen,” vindt Halsema.

Verleiden tot vaccinatie

Er rust een zeer zware plicht op ons als overheid om hen toch te verleiden tot vaccinatie, zegt ze. En dat is volgens haar niet onmogelijk: “Er is een relatie tussen armoede, laaggeletterdheid en toegang tot media en informatie. We zien dat de vaccinatiegraad in de armere wijken achterblijft. Daarbij kunnen we vaststellen dat veel migranten op achterstand staan, dus is het aannemelijk dat in de migrantenpopulatie meer mensen niet gevaccineerd zijn.”

De oplossing is volgens haar de wijk in gaan en mensen zo goed mogelijk voorlichten.