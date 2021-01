Burgemeester Halsema steekt Amsterdammer hart onder de riem in videoboodschap

In de boodschap stelt de burgemeester dat hoewel ‘de uitzichtloosheid knaagt als we toch weer vrijheid moeten inleveren’, de nieuwe maatregelen en de avondklok nodig zijn om te voorkomen dat nieuwe varianten van het virus de zorg overweldigen.

“We perken onze vrijheid nog eens in, om elkaar te beschermen. En we vergeten niet dat Amsterdam en vrijheid onafscheidelijk zijn, dat ondernemen in het hart van deze stad zit en dat ook wij een voorbeeld kunnen zijn voor nieuwe generaties.”

Zware periode

“Misschien is dit het moment waarop de moeilijkste, zwaarste fase van deze crisis aanbreekt,” zegt Halsema in haar toespraak. “Een van de zwaarste periodes in onze na-oorlogse geschiedenis. Daaraan valt niet te ontkomen. Niet door te vingerwijzen, ons hoofd in het zand te steken of te geloven in complotten.”

Ook spreekt Halsema haar zorg en medeleven uit voor de jongeren in Amsterdam, ‘omdat juist voor hen vrijheid zo wezenlijk is’ en roept de burgemeester Amsterdammers op om een voorbeeld te zijn voor jongere generaties. Ze sluit haar boodschap af met een belofte aan juist die jongere generaties: “Wij houden vol, Amsterdam wordt weer van jullie.”