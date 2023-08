Burgemeester Halsema sluit woningen in Zuidoost en Nieuw-West na drugsvondst

Beeld Joris van Gennip

In het pand aan de Albert Camuslaan in Venserpolder vond de politie op 13 juli 120 gram cocaïne, 5185 euro, weegschaaltjes en verpakkingsmateriaal. Aanleiding voor het onderzoek in de woning vormde de arrestatie van de bewoner, waarbij bolletjes en brokjes heroïne en cocaïne werden aangetroffen. Het was niet de eerste keer dat de bewoner en de woning in verband werden gebracht met drugs: bij een eerdere arrestatie en doorzoeking werden 34,45 gram heroïne, 84,46 gram cocaïne en 39.925 euro aangetroffen.

De herhaalde drugsvondst, het verhoogde risico op criminele activiteiten, de aanwezigheid van een handelsvoorraad cocaïne en de ligging van de woning in een kwetsbare wijk geven voor de burgemeester de doorslag om de woning voor drie maanden te sluiten.

Explosief

In de woning aan het Adingerdorphof in Nieuw-West vond de politie tijdens een inval eind juni 427 gram cocaïne, 297 gram fentanyl, 212 gram 3CMC, tien zakjes met in totaal vijftien pillen, kristallen, 29 wikkels, een weegschaaltje en 2870 euro.

Bij het sluiten van de woning neemt de burgemeester ook in overweging dat in januari 2022 een explosief is afgegaan in de brievenbus van de woning. De gemeente stelt dat het ‘aannemelijk is’ dat de explosie verband hield met drugshandel of andere criminele activiteiten in de woning.

In beide gevallen benadrukt Halsema dat er geen sprake is van een straf; het gaat om maatregelen om de verstoring van de openbare orde te herstellen. Met de sluiting wil de burgemeester tonen dat er geen drugs meer worden verhandeld, gedistribueerd dan wel bewerkt vanuit de woning.

Vorige week sloot Halsema ook al een woning in de Oermilla Tewariestraat in Zuidoost van de vondst van cocaïne en veel contant geld.

