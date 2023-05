Burgemeester Halsema sluit door explosies geteisterde Surinaamse geldwisselkantoren

De vestiging van Suri-Change op de Jan Evertsenstraat in Amsterdam-West. Beeld Koosje Koolbergen

Dinsdag op woensdag ontplofte bij de vestigingen aan de Jan Evertsenstraat in West, de Eerste van Swindenstraat in Oost en de Bijlmerdreef in Zuidoost een explosief. Alle drie de explosies vonden plaats rond 03.05 uur. Er raakte niemand gewond, wel was er schade. De politie liet toen al weten te kijken of het gaat om een intimidatiepoging.

In de nacht van donderdag op vrijdag was het voor de tweede keer deze week raak bij het geldwisselkantoor aan de Bijlmerdreef. Wederom raakte er niemand gewond, maar was er wel schade aan het pand zelf en bij buren.

‘Ernstig gevaar openbare orde’

Volgens de burgemeester vormen de vestigingen ‘een ernstig gevaar voor de openbare orde’ en is er ‘een risico op herhaling dat is ontstaan na de explosies deze week’. Mocht later uit onderzoek blijken dat de geldwisselkantoren geen gevaar meer vormen, dan zouden ze weer eerder open kunnen.

Vorige maand deed de politie een inval in het hoofdkantoor van Suri-Change in Rotterdam. Daarbij werd onder andere de 73-jarige eigenaar gearresteerd en nog vier mannen, waaronder zijn twee zoons van 49 en 45 jaar oud. Volgens het Openbaar Ministerie wast de familie al jaren geld wit en fungeren ze als ondergrondse bankiers. Volgens het OM konden miljoenen euro’s aan cocaïnewinst dankzij geldwisselkantoren van Suri-Change worden weggesluisd uit Nederland.

Ook beschieting in Rotterdam

Suri-Change telt negen kantoren in de Randstad: zes in Amsterdam, twee in Rotterdam en een in Den Haag. Bezoekers kunnen er contant geld sturen naar familie of bekenden in het buitenland. Van de overige drie kantoren van Suri-Change in Amsterdam zitten er twee op het Damrak (Centrum) en een op het Bijlmerplein (Zuidoost).

In januari werd een vestiging in Rotterdam-Zuid ook al twee keer doelwit van een aanslag. Het pand werd beschoten en een vuurwerkbom die eraan werd bevestigd ontplofte. Burgemeester Ahmed Aboutaleb besloot dat kantoor destijds ook te sluiten.

