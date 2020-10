Burgemeester Halsema sluit 4 beschoten woningen in Zuidoost

De flat Groeneveen in Zuidoost. Beeld Het Parool

Het gaat om een woning aan de Schelluinenstraat in Venserpolder, een appartement op een van de bovenste verdiepingen van de flat Huigenbos en twee woningen in de flat Groeneveen die vlak naast elkaar liggen. In alle nu gesloten woningen wonen leden van dezelfde Dominicaanse (schoon)familie. De recente aanslagen zijn vermoedelijk gericht op een neefje dat verwikkeld zou zijn in een onderwereldconflict.

De eerste woningbeschieting uit de reeks vond plaats op 21 september. Omstreeks middernacht werd een deur van een woning aan de Schelluinenstraat beschoten. Ruim een week later werd het raam van een appartement op de negende verdieping van de flat Huigenbos doorzeefd met kogels. De schutter zou er vervolgens achterop een fiets vandoor zijn gegaan. De bewoners van de flat vertelden later dat de schietpartij verband zou houden met ‘problemen in de familie.’

Projectielen

In het weekend van 10 op 11 oktober werden twee woningen in de flat Groeneveen beschoten. Een van de projectielen die werden afgevuurd raakte het slaapkamerraam van een bovenbuurman die op dat moment lag te slapen.

Bij een van de beschoten huizen aan de flat Groeneveen was een maand daarvoor een kogelbrief bezorgd. Die brief was geadresseerd aan een neefje van het gezin. Zijn bijnaam was op de envelop geschreven. Eenzelfde soort kogelbrief zou ook bezorgd zijn bij familieleden in het beschoten huis in Venserpolder.

“De incidenten hebben een grote impact op de openbare orde en het veiligheidsgevoel van omwonenden”, zo stelt de gemeente. “Gelet op de ernst van deze feiten en om deze ernstige verstoring van de openbare orde te beëindigen, zijn de woningen per direct voor drie maanden gesloten.”

Bigidagoe

Eind augustus sloot burgemeester Halsema ook al een beschoten woning in Holendrecht. Daar woonde de moeder van Danzel S., beter bekend als rapper Bigidagoe. Enkele dagen voordat het huis van zijn moeder beschoten werd, was hij neergeschoten in Amsterdam Zuid.

De afgelopen tijd zijn er meerdere schietpartijen geweest in Amsterdam-Zuidoost. Op 19 september vielen er schoten bij een vechtpartij bij een foodcourt bij de flat Develstein. Op 5 oktober werd rapper Chrisjeboy neergeschoten op de tweede verdieping van de Kikkenstein. Hij raakte zwaargewond aan zijn linkerarm. Drie dagen daarna, op 8 oktober werd er meerdere keren geschoten bij een beroving bij Geldershoofd. Burgemeester Halsema heeft gezegd zich ‘heel erg’ zorgen te maken over het vuurwapengeweld in het stadsdeel.