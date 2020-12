Burgemeester Halsema over lockdown: dit is toch een klap

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat zei de burgemeester in reactie op serie strenge maatregelen waartoe het kabinet heeft besloten. Halsema staat volledig achter de beslissing om het openbare leven praktisch stil te leggen, zegt ze. “Het hoofddoel hiervan is om de contacten tussen mensen zoveel mogelijk terug te dringen,” aldus Halsema. “In die contacten ontstaan de besmettingen, en daarom zijn zulke zware maatregelen nodig.”

Vooral voor jongeren vindt Halsema het een hard gelag. “Het is nu aan ouders, zoals ik, om de kinderen er doorheen te helpen. De hoop die ze hadden om in kerstvakantie vriendjes te zien of iets leuks te doen, zoals naar de bioscoop, is weggevallen. Meer dan een maand thuis, dat is voor hen écht pittig.”

De komende dagen komt de gemeente Amsterdam met een aangepaste handhavingsstrategie. Daarin moet duidelijk worden of handhavers eerst nog zullen waarschuwen bij het overtreden van de coronaregels, of direct overgaan tot het uitdelen van een boete.

Burgemeester Halsema hoopt dat Amsterdammers zoveel mogelijk binnen blijven, zodat handhavers en de politie niet gedwongen worden om op te treden. “Blijf zoveel mogelijk binnen en ga alleen naar buiten voor een ommetje of een noodzakelijke boodschap. Glühweinroutes en dat soort vormen van vermaak mogen echt niet meer.”