Burgemeester Halsema opent Museumnacht

De 30.000 kaartjes waren dit jaar al ruim van tevoren in een recordtijd uitverkocht. Tijdens de Museumnacht is er op 54 plekken in de hele stad een speciale programmering. Zo verandert het Rijksmuseum in een grote bruine kroeg, met onder meer een optreden van Roxeanne Hazes en smartlappenkaraoke.



Verder kun je op stadssafari door de Plantagebuurt, blind eten bij Mediamatic, met je aura op de foto in het Van Gogh Museum of dansen op Japanse muziek in het Tropenmuseum.



De Museumnacht is bedoeld om meer jongeren naar musea te trekken. De activiteiten duren van het begin van de avond tot 02.00 uur in de nacht.



