Burgemeester Halsema onthult Etty Hillesumbrug: ‘Hoe vaak zal ze vol verlangen over deze brug zijn gefietst?’

De onthulling van de Etty Hillesumbrug in Amsterdam-Zuid. Beeld Ramon van Flymen

De brug tussen de Emmastraat en de Willem Witsenstraat in Zuid is vernoemd naar de Joodse dagboekenschrijfster Etty Hillesum. De onthulling van het nieuwe naambord en een plaquette naast de brug werd zondagmiddag gedaan door burgemeester Halsema.

“Hoe vaak zal ze vol verlangen over deze brug zijn gefietst?” sprak Halsema, “Of later gelopen, toen het voor Joden verboden was om te fietsen?”

Hillesum (1914) woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog op de Gabriël Metsu­straat, waar ze haar dagboeken schreef, onder meer over haar verhouding met de dertig jaar oudere, Joodse handlezer Julius Spier, die in de Courbetstraat woonde. De vernoemde brug ligt ongeveer halverwege de route tussen hun woningen.

Auschwitz

In november 1943 werd Hillesum in Auschwitz vermoord, 29 jaar jong. Ze had voor haar deportatie haar dagboeken aan een vriendin gegeven. Ze werden pas begin jaren tachtig van de vorige eeuw gepubliceerd, maar daarna werden ze een groot succes. Het verstoorde leven werd uiteindelijk in achttien talen uitgegeven.

‘Met haar nagelaten teksten geeft Etty inzicht in de verschrikkingen van de Sjoa en hoe zij, ondanks alles, in staat was het goede in de mens te blijven zien,’ staat op de plaquette.

Initiatiefnemer van de benoeming, Annemieke Bieringa, was ook een drijvende kracht achter het behoud van Hillesums woning op de Gabriël Metsu­straat. Een vastgoedinvesteerder wilde het pand slopen en er nieuwbouw plaatsen. Verschillende erfgoedverenigingen en maatschappelijke organisaties dienden protest in en met succes. In 2020 wees de gemeente het huis aan als monument, waarmee sloop van de baan was.

Middelburg

Hillesum beschouwde Zuid als haar territorium. “De brug is zorgvuldig uitgekozen,” zegt Bieringa. “Etty schreef met liefde over de stad en over de fietstochten en wandelingen die ze door de buurt maakte. Etty was echt van Amsterdam.”

Hillesum werd geboren in Middelburg. In haar geboortehuis is de stichting Etty Hillesum Huis Middelburg gevestigd. Voorzitter Lotte Bergen: “Etty wordt nog steeds omarmd door velen. Het was haar wens om kroniekschrijver van haar tijd te worden, een klein woordje mee te spreken en na de oorlog mee te werken aan een nieuwe, humane tijd. Met haar woorden schreef ze zich onze tijd in. Ze bouwde een brug van woorden.”

‘Verdrietig verhaal’

Lauda Maartens, educatief medewerker van het Etty Hillesum Huis, vertelt hoe twee jongetjes door het raam van de stichting naar binnen keken en zich afvroegen wie hier geboren is, ‘Anne Frank of iemand anders’. Maartens liet hen een educatief filmpje over Hillesum zien.

Maartens: “Daarna zegt het jongetje van 10: ‘Mevrouw, het is een verdrietig verhaal, maar na haar dood heeft ze haar doel bereikt. Ze is wel dood, maar er wordt nog steeds heel veel naar haar geluisterd.’”