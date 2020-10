Burgemeester Halsema: nieuwe maatregelen waren ‘onvermijdelijk’

Burgemeester Femke Halsema. Beeld ANP

“We hebben afgesproken dat het handhaven van de coronaregels prioriteit krijgt,” zei de burgemeester. “Als je met meer dan vier mensen op straat loopt, kan je een boete krijgen.”

Dat de horeca weer dicht moet, noemt Halsema een ‘afschuwelijk drama’. Maar de burgemeester vindt het wel een logische stap. “De horeca heeft een sociale functie en dat is precies waar de risico’s liggen. Het aantal mensen dat elkaar ontmoet, moet worden teruggedrongen.”

Sluiting van de kroegen om 22.00 uur ; heeft te weinig opgeleverd’, zegt de burgemeester. “Amsterdam is een grote cluster geworden.”

Dat er een alcoholverbod komt op straat na 20.00 uur ziet ze niet als een uitdaging, maar niet als groot probleem, omdat handhavers in de stad daar al ervaring mee hebben. “Op de Wallen is al langer een alcoholverbod en in bepaalde delen van de stad gelden ook alcoholverboden in de zomer. Maar we kunnen in een stad als Amsterdam niet iedereen controleren.”