Burgemeester Halsema laat op vijf locaties nieuwe proef met preventief fouilleren doen

Metrostation Noord, een van de vijf locaties waar burgemeester Halsema een nieuwe proef met preventief fouilleren wil doen. Beeld Marc Driessen

In een brief aan de gemeenteraad schrijft Halsema dat een van de locaties het Museumplein is. De andere locaties liggen buiten de Ring: het metrostation van de Noord/Zuidlijn in Noord, de omgeving van Slotermeerlaan en Osdorperban in Nieuw-West en bij de metrostations Kraaiennest en Holendrecht in Zuidoost.

Halsema maakte eerder al bekend dat deze locaties zijn uitgekozen op basis van politieonderzoek. Hier waren de afgelopen jaren met regelmaat wapenincidenten, het zijn woonwijken waar bewoners zich onveilig voelen of het zijn buurten waarvan verwacht wordt dat het wapengeweld de komende jaren toeneemt. Op het Museumplein zou het met name gaan om straatroven; op de andere locaties gaat het om verschillende incidenten.

Halsema belooft dat voorbijgangers alleen worden gecontroleerd als dat ‘noodzakelijk’ is. Dat kan doordat de politie gebruik maakt van ‘technische hulpmiddelen’ zoals detectiepoortjes, handscanners of een selectiezuil. Wanneer de handscanner niet afgaat, kan een voorbijganger verder lopen zonder dat de kleding wordt ‘afgetast’.

Slepend debat

Rond preventief fouilleren is al jaren een slepend debat gaande in de Amsterdamse gemeenteraad. Burgemeester Halsema is samen met PvdA, VVD, JA21 en CDA voorstander van de proef. Zij geloven dat de stad er veiliger door wordt en onderschrijven dat met onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat buurtbewoners zich door deze controles veiliger voelen.

Een meerderheid van de raad, waaronder GroenLinks, D66 en Bij1, is echter al jaren tegenstander van de plannen. Zij zijn bang dat de politie etnisch profileert en vinden het een te kostbaar instrument dat relatief weinig oplevert. Zij voeren onder meer aan dat bij de vorige proef bij slechts 3 procent van de 2368 gefouilleerde personen iets in beslag werd genomen.

Volgens politiechef Frank Paauw was de opbrengst zo klein vanwege het ‘circus’ eromheen. Journalisten, burgerwaarnemers (betrokken Amsterdammers die toezicht hielden op de controles), raadsleden en vertegenwoordigers van politievakbonden keken mee. Door nu op specifieke locaties en tijden de proef uit te voeren, hoopt de politie meer wapens in beslag te kunnen nemen.

Onafhankelijk rapport

De proef gaat lopen vanaf oktober dit jaar tot januari 2023. In elk gebied worden vijf controles gehouden, wat neerkomt op 25 controles in totaal. Onderzoekers lopen mee en schrijven een onafhankelijk rapport.

Het is de tweede proef met preventief fouilleren sinds Halsema’s aantreden als burgemeester. Halsema hoopt dat deze proef genoeg onderzoeksresultaten oplevert om een ‘definitief besluit’ te kunnen nemen over het wel of niet doorzetten van preventief fouilleren. De raad zal hier volgend jaar over in debat gaan.