Burgemeester Halsema keurt actie van handhavers af

Hoewel ze begrip heeft voor de zorgen van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's), heeft ze er grote moeite mee dat het protest juist in Amsterdam plaatsvindt, schrijft ze in een reactie.



Handhavers schrijven geen boetes uit, omdat ze meer middelen willen om zich te verdedigen, zoals handboeien, een wapenstok en pepperspray. In plaats van bekeuringen uitschrijven, spreken ze overtreders alleen aan en krijgen die een kaartje waarop staat wat een boa precies doet. De actie duurt 24 uur.



'De beperkte handhavingscapaciteit in Amsterdam is iedere dag weer hard nodig, ook voor het schrijven van bonnen,' aldus de burgemeester.



Landelijk conflict

Ze zegt dat de gemeente het recht van boa's om te staken weliswaar respecteert, maar dat niet wordt toegestaan dat er gevaarlijke situaties in de stad ontstaan. 'Daarover zijn afspraken gemaakt met de vakbonden.'



De boa's willen met hun actie bereiken dat Halsema zich hard maakt voor de door hen gewenste geweldsmiddelen. Die kunnen werken tegen de agressie waar ze vaak mee te maken krijgen.



De burgemeester liet eerder al weten dat de actievoerders zich wat haar betreft moeten richten tot de minister van Justitie en Veiligheid. Volgens haar gaat het om een landelijk conflict "dat ze op Amsterdamse grond willen uitvechten. Het is de bevoegdheid van de minister om te besluiten over geweldsmiddelen en bevoegdheden van boa's".



Als de boa's op 6 februari nog geen geweldsmiddelen hebben, komen ze opnieuw in actie.



Lees ook: Boa's willen wapenstok: 'Soms telt elke seconde'