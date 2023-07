Burgemeester Halsema in gesprek met bewoners Nieuw-West: ‘Het moet inderdaad beter’

Burgemeester Halsema gaat in gesprek met buurtbewoners uit Nieuw West in een voormalig kerkgebouw waar nu Muziekcentrum Aslan is gevestigd. Foto Dingena Mol Beeld Dingena mol

De resten van storm Poly liggen nog op straat terwijl buurtbewoners het Aslan Muziekcentrum in schuifelen en plaatsnemen in de kringformatie. Er zijn zo'n honderd mensen: ambtenaren, betrokken buurtbewoners en maatschappelijke organisaties. Na het stadsgesprek in Zuidoost is dit de tweede in een reeks waarbij Halsema alle stadsdelen afgaat.

“Ik heb eigenlijk geen verhaal voorbereid,” zegt Halsema als ze het woord krijgt. Ze is er samen met stadsdeelvoorzitter Emre Ünver. “Nieuw-West is het grootste stadsdeel, het is haast een eigen stad met 170.000 inwoners. Ik ben vooral benieuwd naar wat jullie bezighoudt.”

Meegebrachte A4'tjes

Dat hoeft ze geen twee keer te zeggen. De aanwezigen zijn enthousiast, sommigen lezen een flink verhaal voor van meegebrachte A4'tjes. Allerlei onderwerpen worden aangekaart. Het betaald parkeren blijkt een pijnpunt voor velen, de omstreden bouw van theater De Meervaart komt aan de orde, maar het gaat ook over armoede, criminaliteit en eenzaamheid onder ouderen.

Halsema en Ünver wisselen elkaar af in het beantwoorden van vragen. Ze spreken veel dankbaarheid uit voor het werk van de vele maatschappelijke organisaties die er zijn. Maar er is ook aandacht voor de dingen die nog niet goed gaan. “Het gebrekkige OV is mij een doorn in het oog,” beaamt Halsema.

Ook op het gebied van toegankelijkheid moet Halsema toegeven dat het beter kan, als een vrouw in een scootmobiel vertelt dat ze een onlangs gerenoveerd plein niet meer op kan vanwege de nieuwe stenen. “Dat moet echt beter.”

Complexe problemattiek

Veiligheid op straat is een groot onderwerp. Hangjongeren moeten meer buurthuizen krijgen, vrouwen moeten veilig over straat kunnen. Daar zijn we mee bezig, hoor je Halsema veel zeggen. Maar ook: het is complexe problematiek en het hangt allemaal met elkaar samen. “We investeren heel veel geld. Maar soms weten wij ook niet wat de beste aanpak is.”

Een onderliggend thema, dat soms ook hard en kritisch wordt uitgesproken, is het gebrek aan vertrouwen in het gemeentelijk bestuur en de onbenaderbare ambtenaren. “Veel ambtenaren zijn alleen bezig met hun eigen portefeuille,” vertelt een bewoonster. “Ik werk bij het sportpark en krijg vaak vragen die eigenlijk voor ambtenaren bedoeld zijn. Maar daar krijgen ze alleen maar te horen: ik ga hier niet over.”

Niet alleen de ambtenaren zijn niet goed bereikbaar, zeggen ze. Ook het pad naar subsidies is ingewikkeld en omslachtig. Bovenal leeft er een gevoel dat er veel beslissingen worden genomen zonder inspraak van de bewoners. “Er is geen draagvlak onder de inwoners,” zegt een bewoonster als het gaat om de bouw van De Meervaart. “Wij willen dit helemaal niet.”

Meer de straat op

Halsema geeft wederom toe dat het beter kan. “Ik wil hier ook niet de bureaucratie verdedigen. Ik vind ook dat ambtenaren meer de straat op moeten.” Ze verdedigt ook: “De Meervaart heeft zelf om deze renovatie gevraagd omdat het niet meer paste. Bovendien vind ik dat Nieuw-West ook een mooi en groot theater verdient.”

Er zijn te veel vragen voor de tijd, Halsema wordt gevraagd of ze nog een keer terugkomt. “Graag,” zegt ze lachend. “Liever hier dan een vergadering in de Stopera.”