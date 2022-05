Burgemeester Halsema haalt banden met Suriname aan: ‘Een nieuw begin’

Excuses voor het slavernijverleden

Amsterdam en Suriname hebben een eeuwenoude band. De plantages in Suriname werden vanuit Amsterdam aangestuurd en vrijwel de gehele productie – suiker, koffie en cacao – ging per boot naar de Nederlandse hoofdstad. Iedereen in Amsterdam profiteerde van de voormalige kolonie en met name het stadsbestuur werd rijk door de uitbuiting. Uit wetenschappelijk onderzoek in 2019 is vast komen te staan dat tussen de 17de en de 19de eeuw zo’n 10,36 procent van de economie (bbp) te herleiden was tot de slavenhandel.

Het waren andere tijden, maar de wond is voor velen nog voelbaar. Tijdens de Keti Kotiviering, de dag van de afschaffing van de slavernij ruim 150 jaar geleden, maakte burgemeester Halsema vorig jaar als eerste Nederlandse bestuurder excuses voor het slavernijverleden. Santokhi zei dat dat goed ontvangen werd in Suriname en was blij dat Halsema namens Nederland de lead heeft genomen. Er ligt nog een advies voor een nationaal excuus voor de Nederlandse bijdrage aan de slavernij in onder meer Suriname en het Caribisch gebied.