Burgemeester Halsema genomineerd voor ‘grootste privacyschender van het jaar’

De verkiezing wordt jaarlijks door de organisatie Bits of Freedom georganiseerd, een Amsterdamse stichting die opkomt voor digitale burgerrechten. Halsema is voorgedragen vanwege het zogeheten Top 400-programma van de gemeente.

De Top 400 bestaat uit een lijst met Amsterdamse jongeren die volgens de gemeente dreigen af te glijden in de serieuze criminaliteit. In de documentaire Moeders viel vorig jaar november te zien hoe gezinslevens worden ontwricht nadat jongeren op deze lijst terecht zijn gekomen. Het lijkt er ook op dat jongeren hierdoor juist gecriminaliseerd worden, soms nog voordat ze ook maar iets verkeerds hebben gedaan.

Volgens Bits of Freedom is de lijst een schending van mensenrechten. In de nominatie staat dat jongeren jarenlang indringend worden gevolgd en dat hun gegevens worden uitgewisseld met verschillende instanties. ‘Dit is een behoorlijke inmenging in de persoonlijke levenssfeer waarvan betwijfeld wordt of dit rechtmatig is.’

Uitzichtloze toekomst in de criminaliteit

De jongeren kwamen bij een pilot in 2016 ook op de lijst door een algoritme, genaamd ProKid+, maar dat werd destijds stopgezet. Een woordvoerder van Halsema zegt dan ook verbaasd te zijn door de nominatie. Volgens haar is de aanpak omkleed met allerlei waarborgen op het gebied van privacy. “Er zijn strikte afspraken over welke informatie gedeeld wordt en met wie, hoe informatie beveiligd wordt, en hoe professionals met persoonsgegevens werken.”

Halsema erkende eerder wel dat dingen niet goed zijn gegaan. Bij het opzetten van de aanpak in 2015 is er te weinig aandacht naar de situatie van de ouders gegaan. Pas de laatste jaren is de gemeente zich ‘meer bewust geworden’ van de impact die het op hun levens heeft. Halsema blijft achter de aanpak staan. Zij zegt dat het een verschil kan maken tussen een uitzichtloze toekomst in de criminaliteit en een positieve toekomst.

De gemeenteraad had naar aanleiding van de documentaire Moeders ook vragen. D66-raadslid Rob Hofland wil dat ouders beter betrokken worden bij de aanpak, riep Halsema op om voorzichtiger om te gaan met jongeren zonder veroordeling die op de lijst komen te staan en vraagt om een naamswijziging vanwege de stigmatiserende werking die ervan uitgaat. Halsema zei alle punten door te willen voeren.

Andere genomineerden

Eurocommissaris Ylva Johansson is genomineerd vanwege een Europees wetsvoorstel waarmee vertrouwelijkheid van communicatie op het internet wordt opgeheven. ‘Het voorstel uit Brussel zal ertoe leiden dat heel veel onschuldige chats, foto’s en video’s worden gecriminaliseerd. Het zorgt er ook voor dat veel mensen onterecht zullen worden beschuldigd van seksueel misbruik van kinderen,’ aldus Bits of Freedom.

Hanke Bruins Slot is als minister verantwoordelijk voor de inlichtingendienst AIVD. Zij zou helpen bij het ‘faciliteren van de grenzeloze datahonger’ van de geheime diensten en het ‘afbreken van het toezicht’ op diezelfde diensten. Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) krijgt een een nominatie voor haar poging de ‘illegale surveillancepraktijken’ van de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) te legaliseren.

De vier kandidaten zijn genomineerd voor de publieksprijs en de winnaar wordt op 13 februari bekendgemaakt. Evelyn Austin, directeur van Bits of Freedom: “We hopen dat de Big Brother Awards, en de opdrachten die aan de nominaties zijn gekoppeld, de genomineerden een duwtje in de juiste richting zullen geven. Zeker de ministers willen we volgend jaar echt niet meer in dit rijtje terug te zien.”