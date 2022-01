Burgemeester Halsema gedoogt opening horeca en cultuur niet

In tegenstelling tot haar Zuid-Limburgse collega’s staat burgemeester Halsema geen tijdelijke uitzonderingen op de coronaregels toe. Beeld Jeroen Jumelet/ANP

“We begrijpen heel goed dat dit een erg moeilijke tijd is voor veel sectoren, zoals de horeca en de cultuursector. Net als iedereen hopen we dat zij weer snel en veilig open kunnen. De veiligheid van ieders gezondheid is hierbij van groot belang,” aldus Halsema. “We verwachten tot die tijd dat ondernemers zich aan de regels houden en zullen dat ook in de gaten houden.”

Verschillende burgemeesters hebben laten weten dat ze de opening van winkels, horeca en cultuurinstellingen zaterdag oogluikend zullen toestaan. Vijftien burgemeesters uit Zuid-Limburg meldden in een gezamenlijk persbericht dat ze ondernemers zaterdag de ruimte geven om van 10.00 tot 20.00 uur open te gaan. Ze zien het als een demonstratie tegen de strenge lockdown.

Ook (een deel van) de Haarlemse horeca zal zaterdag van 12.00 uur tot 17.00 uur de deuren openen. Burgemeester Jos Wienen heeft horecaondernemers via Whatsapp laten weten binnen deze tijdspanne enkel waarschuwingen uit te delen. In Amsterdam is zoiets dus niet aan de orde.

Protestactie

Nadat donderdag uitlekte dat de horeca en cultuursector nog op slot blijven wegens de oplopende coronabesmettingen, groeit de animo voor acties waarbij deze branches ondanks lockdownregels toch opengaan. Zo zullen ook in Landsmeer een aantal horecazaken zaterdag de deuren openen, uit protest tegen de coronaregels. In elk geval Sportcafé De Remise, De Goede Stek, Café de Drie Zwanen en De Driesprong gaan een paar uur lang open.

“Het is een soort protestactie,” legt Dennis Kollen van De Remise uit, dat van 12.00 tot 17.00 uur gasten zal ontvangen. “Het houdt gewoon een keer op. Ik ben twee jaar lang het braafste jongetje van de klas geweest, ik heb iedereen gescand, heb prikken genomen, en nu moeten we alsnog dicht blijven.”

Ook café De Driesprong zegt het zat te zijn dat de horeca ‘de dupe is van slecht beleid’. Het café wil laten zien dat ze op een veilige manier open kunnen, dus de basisregels – scannen van de coronapas en anderhalve meter afstand – gelden nog wel.

De burgemeester van Landsmeer heeft donderdag samen met andere burgemeesters uit de regio, een brief gestuurd naar het kabinet waarin de bestuurders hun zorgen uiten over de gevolgen van de lockdown op ondernemers, verenigingen en inwoners. Kollen: “Dat betekent niet dat de actie gedoogd wordt, maar er is in elk geval begrip. Ik verwacht helemaal niet dat het druk wordt, maar zie dit echt als een noodkreet.”

Burgemeesters gaan zelf over de handhaving van de coronaregels. In een persconferentie vrijdagavond worden de nieuwe maatregelen aangekondigd.