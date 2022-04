‘Burgemeester Halsema gebruikte privémail voor gemeentelijke communicatie’

Burgemeester Halsema. Beeld Getty Images

Een woordvoerder van de gemeente meldt aan BNR Nieuwsradio dat Halsema dit deed omdat ze meerdere e-mailaccounts op haar telefoon had geïnstalleerd ‘en deze door de war haalde’. Sinds dit jaar voorkomt de burgemeester dit doordat ze haar privémail van haar telefoon heeft verwijderd. Volgens de woordvoerder van de burgemeester gebeurde het niet vaak dat Halsema e-mails verstuurde vanaf haar privé-account en is niet bekend hoeveel e-mails via deze weg zijn verstuurd.

Het gebruik van privé-accounts wordt bewindspersonen ‘ernstig ontraden’. Burgers of journalisten die een beroep doen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en via deze weg informatie opvragen, ontvangen dan wellicht incomplete informatie, omdat alleen ambtelijke communicatie wordt opgeslagen. Ook zijn privé-accounts minder goed beschermd tegen aanvallen van buitenaf door bijvoorbeeld hackers.

Hugo de Jonge

Minister Hugo de Jonge raakte eerder deze week in opspraak omdat hij zijn privémail zou hebben gebruikt toen hij minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was. Hierdoor is mogelijk informatie over de omstreden mondkapjesdeal met Sywert van Lienden verloren gegaan.