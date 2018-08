Burgemeester Halsema: 'Dit kun je geen incident meer noemen'

Mobiele post

Woensdagavond is een besloten bewonersvergadering georganiseerd. Ook heeft de burgemeester een camera in de straat laten plaatsen. Donderdag zullen er meer camera's worden neergezet.



Verder heeft de politie een mobiele post - in de vorm van een politiebus - geplaatst en is extra mankracht ingezet, die in de straat zal patrouilleren.



Voor een eigenaar is een granaat vinden voor de onderneming, of doelwit zijn van een beschieting, een regelrechte nachtmerrie. Zowel Van der Laan als zijn tijdelijke opvolgers kozen steeds weer om een onderneming tijdelijk te sluiten.



Twee weken geleden sloeg burgemeester Halsema een ander pad in. Restaurant Ferilli's Caffè mocht openblijven nadat er een crimineel was geliquideerd.