Burgemeester Femke Halsema: ‘Peter R. de Vries is nog niet klaar’

Burgemeester Femke Halsema. Beeld ANP

Misdaadjournalist Peter R. de Vries vecht op dit moment voor zijn leven, nadat er een ‘brute, laffe’ misdaad op hem is gepleegd. Dat zei burgemeester Femke Halsema dinsdagavond tijdens een met spoed belegde persconferentie. “Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en vrienden.”

Dinsdagavond was Peter R. de Vries te gast bij een uitzending van RTL Boulevard. Na het verlaten van de studie werd hij rond 19.30 uur meermaals beschoten in de Lange Leidsedwarsstraat, een zijstraat van de studio. De driehoek, het overlegorgaan van de burgemeester, chef van politie en hoofdofficier van justitie, kwam direct na de schietpartij bij elkaar voor een ingelaste vergadering.

Rond 23.00 uur volgde een spoedpersconferentie. Hier sprak Halsema met veel waardering over Peter R. de Vries. “Peter is een nationale held, een zeldzaam moedige journalist, op zoek naar gerechtigheid, vrij van geest, komt op voor ouders van vermoorde kinderen en voor onschuldig veroordeelden. Hij is nog lang niet klaar. De gerechtigheid in ons land lijkt ver te zoeken.”

Politiecommissaris Frank Paauw zei dat de politie direct een groot onderzoek is begonnen. Hij maakte bekend dat er inmiddels drie verdachten vastzitten. Twee mannen werden op de snelweg A4 bij Leidschendam aangehouden, waaronder de mogelijke schutter. Eén man werd in Amsterdam-Oost aangehouden.

Beveiliging

Paauw wilde geen antwoord geven op de vraag of Peter R. de Vries dinsdagavond werd beveiligd. De misdaadjournalist heeft zelf altijd gezegd geen beveiliging te willen. Toch zijn er bij RTL Boulevard, waar De Vries te gast was, in het verleden wel maatregelen genomen.

In 2018 mocht misdaadjournalist John van den Heuvel niet meer aanschuiven in de live-uitzending van RTL Boulevard. De driehoek besloot destijds dat het risico van een aanslag te groot was. Burgemeester Halsema benadrukte destijds dat de driehoek de beslissing ‘met de grootst mogelijke tegenzin heeft genomen’, maar dat ‘de risico’s voor de Amsterdamse bevolking te groot zouden zijn’ als niet was ingegrepen. Een jaar later mocht Van den Heuvel weer aanschuiven. Halsema zei toen dat er nog wel veel beveiligingsmaatregelen van kracht waren.

Paauw maakte bekend dat het onderzoek dat nu in volle gang is, zich ook zal richten op ‘de wijze van beveiliging’. Verdere uitspraken kon de politiechef hier nog niet over doen.

Halsema zei verder dat veel mensen het schietincident hebben gezien. Voor wie dat wil, is slachtofferhulp beschikbaar. Ook vraagt de driehoek om de beelden die rondgaan niet meer verder te delen.

Nachtmerrie

Na de aanslag op de Telegraaf, de moord op de broer van de kroongetuige en de dood van advocaat Derk Wiersum is dit opnieuw een aanslag op de rechtsstaat die de hoofdstad in het hart raakt. Amsterdamse politici deelden online steunbetuigingen. ‘Wat een verschrikking,’ schrijft D66-leider Reinier van Dantzig. ‘De barbaarsheid. Ik ben er echt kapot van, de volgende aanslag op onze rechtsstaat. Mijn gedachten zijn bij Peter R. de Vries en zijn naasten.’

Fractievoorzitter van GroenLinks Femke Roosma was vol ongeloof en noemt de rechtsstaat ‘kwetsbaar’. Zij kreeg bijval van VVD-fractievoorzitter Marianne Poot, die schreef boos te zijn en er tegelijkertijd geen woorden voor te hebben. ‘Een journalist moet in dit land gewoon z’n werk kunnen doen. Heel veel sterkte voor hem en zijn familie en vrienden.’

Sofyan Mbarki van de PvdA zei het een ‘verschrikking’ en een ‘nachtmerrie’ te vinden. Annabel Nanninga, leider van de Amsterdamse JA21, schreef dat het ‘onverteerbare misdaad’ is. ‘Hopen dat hij het haalt. Jongens wat een ellende dit.’