Burgemeester Diemen pleit voor geheel vuurwerkverbod

Beeld ANP

De burgemeester schrijft in een bericht op Facebook dat hij lange tijd een vuurwerkverbod een te drastische maatregel vond. Maar nu vindt hij dat het zo niet langer kan. ‘In het belang van mensen, dieren, natuur en milieu moet het anders.’

Volgens hem verliep afgelopen jaarwisseling in Diemen relatief rustig in vergelijking met andere gemeenten. Toch waren er op diverse plekken in Diemen schade, brandjes en werden politieagenten met vuurwerk belaagd. ‘Wat is dan relatief rustig?,’ vraagt hij zich hardop af.

Boog ziet geen heil in het beter handhaven van de huidige situatie. ‘Mensen op heterdaad betrappen is bij de huidige, grote beschikbaarheid van vuurwerk bijna onmogelijk, zelfs als je de politie- en handhavingscapaciteit enorm zou uitbreiden.’

Amsterdammers voor vuurwerkverbod

In Amsterdam was het deze jaarwisseling op meer plekken dan ooit verboden om vuurwerk af te steken. Uiteindelijk wil de gemeente de situatie omkeren: in de hele stad mag dan geen vuurwerk meer worden afgestoken, behalve op speciaal aangewezen plekken. Eigenlijk was het de bedoeling om dit systeem al in te laten gaan tijdens deze jaarwisseling. Maar dat plan bleek te ambitieus.

De Amsterdammers zelf staan ook achter maatregelen die vuurwerkoverlast terugdringen. Volgens gemeentelijk onderzoeksbureau OIS vindt 81 procent van de Amsterdammers dat belangrijk. Een vergelijkbare meerderheid zou het niet erg vinden als er een algeheel verbod komt op consumentenvuurwerk.

Ook in de Tweede Kamer wordt de roep om een verbod op gevaarlijk vuurwerk of een algeheel vuurwerkverbod steeds groter. Het lijkt er nu op dat er 59 zetels in de Tweede Kamer voor een vuurwerkverbod zijn.