Burgemeester Amsterdam 'geen droombaan meer' voor Van Boxtel

Dat zegt de oud-politicus en topman van de NS zaterdag in een interview met de Volkskrant. Hij werd genoemd als mogelijke kandidaat omdat zijn partij D66 de grootste is in Amsterdam.



"Het was ooit mijn droombaan. Ik ben geen geboren, maar wel een getogen Amsterdammer en ik ben in hart en nieren Ajacied. Een keer probeerde ik het, in 2010. Toen nam ik het op tegen mijn goede maatje Eberhard (van der Laan, red.) en redde ik het niet," zegt van Boxtel in het interview.



In 2014 was Van Boxtel bovendien betrokken als informateur bij de coalitieonderhandelingen van het stadsbestuur.



Nieuwe burgemeester

Een nieuwe burgemeester moet voor 21 juli 2018, het politieke reces, kunnen aantreden. Dat spraken de raad, Van Aartsen en commissaris van de Koning Johan Remkes af.



De zoektocht kan pas beginnen na de raadsverkiezingen op 21 maart, maar de politici verwachten dat het aantal geschikte kandidaten zo beperkt is, dat binnen vier maanden iemand gevonden kan worden.



Voor de verkiezingen wordt wel een begin gemaakt met het verzamelen van de inbreng van Amsterdammers voor een nieuwe burgemeester.



