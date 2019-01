Burgemeester Amstelveen sluit sportschool na ontploffing

Hangende het politieonderzoek naar die ontploffing moet Gym3 voorlopig dicht. Volgens de uitbaters van de sportschool maximaal één maand. Op Facebook beloven ze er alles aan te zullen doen tijdelijk onderdak te regelen voor hun leden.



In de nacht van 24 op 25 januari ging voor het pand aan de Zetterij in Amstelveen een explosief af, waarschijnlijk een handgranaat. Omdat het adres op een industrieterrein ligt, was op dat moment niemand aanwezig in het pand en raakte niemand gewond. De schade aan de pui was aanzienlijk. In het gebouw zit verder een praktijk voor fysiotherapie en een vestiging van bouwmarkt Praxis.



Kans op herhaling is volgens burgemeester Eenhorn niet uitgesloten, waardoor sluiting volgens hem voorlopig passend is.