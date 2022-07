Burenruzie in Zuid: geveltuin wordt strijdperk

Twee buren zijn in een juridische strijd verwikkeld over het beheer van een geveltuintje aan de Raphaëlstraat in Zuid. Beeld Sophie Saddington

In de stad van steen zorgen duizenden geveltuintjes voor groen en gezelligheid, maar in de Raphaëlstraat in Zuid is er duidelijk ergens iets misgegaan. Daar is een geveltuin veranderd in een strijdperk, sinds twee buren in een verbeten juridische strijd zijn verwikkeld over het beheer van het groen.

De gemeente heeft genoeg van het geruzie en heeft bij monde van de nieuwe stadsdeelvoorzitter Bart Vink laten weten het conflict te willen beteugelen door de geveltuin te laten betegelen. Daar zijn leden van de stadsdeelcommissie ongerust over, en lokale milieuorganisaties laaiend.

Persoonlijke mini-oase

Wat is er aan de hand? De problemen zijn ontstaan na de komst van nieuwe bewoners op de begane grond van de woning, twee jaar geleden. Zij ontdekten dat de aanvraag voor de geveltuin weliswaar door hun voorgangers was gedaan, maar dat de zorg voor het perkje meer dan twintig jaar geleden met hun instemming in handen was gegeven van een bovenbuurvrouw met groene vingers. Die maakte de nieuwe bewoners meteen na hun landing op het nieuwe adres duidelijk dat zij niet van plan was haar persoonlijke mini-oase op te geven.

De nieuwe bewoners op hun beurt wilden ook graag aan de slag met de tuin. Toen een gesprek over een oplossing niet mogelijk bleek, riepen zij de hulp van de gemeente in. Daarmee was de lont in het kruitvat gestoken: terwijl juristen van het stadsdeel zich bogen over de rechtmatigheid van het beheer van het geveltuintje, kwam inpandig een stroom van aangetekende brieven op gang.

De zaak werd er niet eenvoudiger op toen de beheerder van de geveltuin meldde dat haar olijfboom met pot feitelijk een oorlogsmonument was, neergezet voor Joodse bewoners die in de oorlog waren weggevoerd. Daar mocht niet aan worden getornd.

Harmonieus schoffelen

De strijdende partijen doen er beide het zwijgen toe, maar het spreekt in het voordeel van de nieuwe bewoners dat zij in het geveltuintje aan de andere kant van het hoekhuis wel harmonieus schoffelen en sproeien met een andere buurvrouw. Voor de deur bleek dat onmogelijk.

Nog een complicerende factor: de voormalige praktijkruimte van de tuinbeheerder ligt onder de woning op de begane grond en heeft kleine raampjes die uitkomen op straat. Het stadsdeel had er ruim een jaar voor nodig om vast te stellen dat die ruimte toch echt een veredelde berging is en geen woonadres.

Er volgde daarna nog een poging tot bemiddeling, maar de verhoudingen waren inmiddels zodanig verstoord, dat geen van beide partijen daarvoor te porren was. Het salomonsoordeel van het stadsdeel was dat de geveltuin dan maar helemaal moest verdwijnen.

Tegelwippen

Dat had vorige week moeten gebeuren, maar daar stak de stadsdeelcommissie op het laatste moment een stokje voor. Het is onbestaanbaar, vindt een aantal fracties onder aanvoering van Jurriaan Limburg van het CDA, dat een geveltuin moet wijken op last van een stadsdeel dat voortdurend uitdraagt het groen in de stad te willen uitbreiden, beschermen en behouden en het tegelwippen aanmoedigt.

Wat de stadsdeelcommissie betreft, wordt eerst in overleg met de bewoners en milieuorganisaties gekeken naar mogelijke alternatieven. “Hoe meer geveltuinen, hoe beter,” verwoordt Floor Toot van GroenLinks het sentiment in de commissie. “Het kan niet zo zijn dat deze geveltuin wordt ontmanteld om maar van het gedoe af te zijn. Ik snap dat we niet kunnen treden in wat er tussen buren speelt, maar het moet toch mogelijk zijn om samen een oplossing te vinden.”

Luella van Turnhout van GroeneBuurten, een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor meer groen in de straten van Oud-Zuid, spreekt van een uitzonderlijke situatie. “Het komt wel eens voor dat een geveltuintje wordt ontmanteld, maar dat gebeurt doorgaans wanneer er niemand voor kan zorgen. Daar is hier geen sprake van.” Verontwaardigd: “Opheffen is echt een heel slecht en dom besluit.”