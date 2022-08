Buren van The Harbour Club Oost maken na explosie bezwaar tegen nieuwe vergunning

De Harbour Club in Oost na de explosie eerder deze week. Beeld Het Parool

De buren zagen dat de termijn waarin nog bezwaar kon worden gemaakt tegen die op 6 juli verlengde exploitatievergunning loopt tot 17 augustus. Daardoor was het na de ontploffing voor de deur van de club nog mogelijk te protesteren.

Sluiting

De explosie was woensdag om 02.45 uur, voor de deur, toen niemand in het gebouw aanwezig was. De voordeur en enkele ramen raakten beschadigd. Getuigen zagen twee personen op een scooter wegvluchten.

Vooralsnog is bij stadsdeel Oost één bezwaarschrift binnengekomen. Of het Juridisch Bureau van de gemeente meer bezwaarschriften heeft ontvangen, kon een woordvoerder donderdagmiddag nog niet zeggen.

Ondertussen moet de (loco-)burgemeester nog besluiten of de club moet worden gesloten om de openbare orde te herstellen. Dat geldt overigens ook voor café In the City aan het Kleine-Gartmanplantsoen in het centrum van Amsterdam, waar in de nacht van zondag op maandag bij een explosie de voordeur en het portiek werden verwoest.

Eerdere incidenten

De Harbour Club en het café waren overigens in elk geval in het verleden aan elkaar gelieerd, al was dat onofficieel. Zowel bij The Harbour Club als In the City waren eerder incidenten die de gemeente zal meewegen bij de vraag of het verantwoord is de zaken open te laten.

The Harbour Club Oost werd in juli 2021 getroffen door een kleine explosie en een brand, waarbij de politie uitging van brandstichting. In mei 2019 werd het restaurant ’s nachts beschoten vanaf een scooter. Een maand geleden probeerden onbekenden twee slachtoffers te beroven, waarschijnlijk van een exclusief horloge.

Bij café In the City legden twee jongens uit de Diamantbuurt in februari 2017 een granaat op de deurmat. Wijlen burgemeester Eberhard van der Laan sloot de horecazaak toen voor onbepaalde tijd. De daders kregen 200 en 150 dagen jeugddetentie. Vermoedelijk hadden ze de (onontplofte) granaat neergelegd in opdracht van criminelen die aan de deur waren geweigerd.