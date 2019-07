Buren van Artis krijgen rust: zeeleeuw Thiago moet weg

Binnenkort vertoont hier een andere mannelijke zeeleeuw zijn kunstjes. Beeld anp

Daar was hij dan, april 2017. De opvolger. Het mannetje. Thiago. De Californische zeeleeuw die Artis betrad om met de vier vrouwelijke zeeleeuwen een harem te vormen. Zijn missie: zorgen voor pups.

Thiago moest de elf jaar oude zeeleeuw Fernandez doen vergeten. Deze Beachmaster, zo wordt een mannelijke zeeleeuw genoemd, was al vertrokken in 2013, omdat enkele omwonenden genoeg hadden van zijn gebrul.

Een toen 80-jarige buurvrouw zei in 2013 dat ze getraumatiseerd was door het geschreeuw. “Ik ben van Joodse komaf en moest tijdens de oorlog onderduiken. Nu moet ik weer onderduiken, want ik doe mijn ramen en deuren niet meer open.”

Daverend succes

Fernandez ging weg en de vijf jaar oude Thiago kwam binnen. Tweemaal scoorde hij in de maand mei, de periode dat zeeleeuwen paren. Vijf pups zagen het levenslicht. Twee werden er dit jaar geboren, drie vorig jaar.

Een daverend succes voor Artis, zou je zeggen. Toch moet nu ook Thiago weg. Want ook hij brult wat af om indruk te maken op de vrouwtjes.

Weer klagende buren. En weer wordt hetzelfde oordeel geveld: Thiago moet weg en de buren krijgen hun rust terug.

Andere dierentuin

Dat is niet het hele verhaal, zegt een woordvoerder van de dierentuin. In samenspraak met het Europese fokprogramma is al enige tijd geleden besloten dat de zeeleeuw naar een andere dierentuin gaat, zodat hij daar pups kan verwekken. Waar gaat Thiago dan heen? Dat wil Artis nog niet bekendmaken.

De dierentuin moet in ieder geval op zoek naar een nieuwe Beachmaster, maar eerst wordt het zeeleeuwenverblijf verbouwd. Pas daarna begint de zoektocht naar een mannetje. Selectiecriterium: bij voorkeur een heer die iets minder luid schreeuwt.

Thiago zal zijn vrouwen en jongeren snel achter zich laten. Verzorgers van de dierentuin zeggen dat het emotioneel reuze meevalt: mannelijke zeeleeuwen spelen geen rol bij het grootbrengen van hun pups. De vrouwtjes ziet hij vooral in het paringsseizoen.