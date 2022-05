Buren uit de Hoek van Hollandstraat: ‘We hebben voorspeld dat er doden zouden vallen’

De zolder van het huis in de Hoek van Hollandstraat in Nieuw-West. Hier werd vrijdag een 33-jarige Amsterdammer dood gevonden. Beeld Dingena Mol

Timmerman Stijn de Schrijver staat op de totaal uitgebrande zolder op de vijfde etage in de Hoek van Hollandstraat. In de met gaas afgeschermde zwartgeblakerde opslagruimtes staan verbrande matrassen, stoelen en dozen en in het verkoolde dak gaapt een gat.

“Dáár lag die 33-jarige man, op een matrasje,” wijst De Schrijver. Hij is er aan het werk voor aannemersbedrijf Constructif, dat op de zolder met herstelwerkzaamheden bezig is.

Goedkope likeur

Op de grond in de opslagruimte ligt een half verbrand sprookjesboek en een ander door de brand aangetast boek met de opengeslagen pagina ‘De wereld in kaart: Portugal’. In het zoldergangetje ligt een lege fles goedkope likeur.

De brand op de zolder brak in de nacht van donderdag op vrijdag rond 4 uur uit. De 33-jarige man, die er op het matras lag, overleed tijdens de brand. Enkele dagen later, op zondag, werd in het huis onder de zolder, op de vierde etage, het lichaam aangetroffen van bewoonster Patricia, cliënte van HVO-Querido.

Volgens buren was er voorafgaand aan de brand een enorme ruzie gaande. “De ruzie begon rond half 3 ’s nachts. Er was geschreeuw en er waren harde knallen te horen,” vertelt een buurvrouw uit de portiek. “Ook hoorden we geren op de trap. Na ruim een uur was het weer stil, totdat we ‘brand, brand’ hoorden roepen.”

‘Ik heb een bedje gemaakt voor hem’

Ze laat een filmpje zien van Patricia die na de brand de straat op kwam rennen. Op dat filmpje zegt Patricia over het slachtoffer: ‘Ik heb een bedje gemaakt voor hem. Ik heb hem een opkikker gegeven.’ Buurtbewoners zagen dat de vrouw die nacht werd meegenomen door de politie.

Verschillende buren, die anoniem willen blijven en na de brand zijn opgevangen in een nabijgelegen hotel, laten weten dat Patricia al jaren verslaafd is. Ze hebben al talloze malen bij zowel de woningbouwvereniging De Alliantie als bij de politie geklaagd over geluidsoverlast. “Patricia lag soms zelf, half buiten bewustzijn, in de gang. Ze ontving andere verslaafden bij haar thuis en gaf ze ook drugs. Vaak belde ze ’s nachts bij ons aan omdat ze de sleutels kwijt was of omdat andere mensen in haar woning de deur niet meer opendeden,” zegt een buurvrouw.

“De politie kwam dan langs, praatte even met haar en ging daarna weer weg,” zegt een andere buurvrouw. Ze had een keer na zo’n gesprek een briefje ontvangen van Patricia: ‘Sorry, ik doe het niet meer.’

De buurvrouw uit de portiek: “Wij hebben voorspeld: er komt een dag dat er doden vallen.”

Geluidsoverlast

Dat Patricia, die reeds drie jaar in de straat woonde, zondag dood is gevonden, vinden ze erg. “Ze was ziek,” zegt een van hen.

Woningcorporatie De Alliantie bevestigt dat er klachten van buren zijn binnengekomen over geluidsoverlast. “We speelden die klachten ook door aan HVO-Querido. Onze medewerkers en de medewerkers van HVO-Querido hebben een paar gesprekken met de bewoonster gevoerd, aldus Yvonne Grob van De Alliantie. “HVO-Querido sprak de cliënte verder aan op haar gedrag.” De verhalen van buurtbewoners dat verschillende zolderruimtes in de straat illegaal zouden worden onderverhuurd, zijn De Alliantie niet bekend.

Leontien Kuip van HVO-Querido laat weten dat de instelling twee keer een officiële melding van overlast binnen heeft gekregen. Ze spreekt van een ‘vreselijk drama’. “We zijn gestart met een calamiteitenonderzoek,” aldus Kuip. De 33-jarige man is niet bekend bij de zorginstelling.

De politie laat de zaak verder rusten. Er is geen sprake van een misdrijf, aldus een woordvoerder van de politie. Het overlijden van buurvrouw Patricia, die volgens buren in de badkamer zou zijn aangetroffen, is niet te relateren aan de brand. De familie van Patricia is inmiddels ingelicht.