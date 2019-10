Buren overleden vrouw en baby in Diemen geschokt

In Diemen reageren buren met ontsteltenis op het nieuws dat een pasgeboren baby en een vrouw vermoedelijk om het leven zijn gebracht door een 48-jarige man. ‘Toen de politie vroeg of wij wisten dat ze zwanger was, schrok ik me kapot.’

Op de galerijflats aan de Martin Luther Kinglaan vreesden bewoners vrijdagochtend al het ergste toen ze een lijkzak afgevoerd zagen worden. Niet lang daarna werd bewoner Leo Barbiers door agenten ondervraagd. Ze wilden weten wat hij wist over zijn buurman, Dennis van E., en of hij iets opvallends had gezien.

Veel kon Barbiers niet vertellen. “Ik had alleen oppervlakkig contact met hem.” Volgens Barbiers was Van E. – die in het verleden als pensioendeskundige bij RTL Z optrad – een sportschooltype dat altijd netjes gekleed ging. Hij werkte voorheen in de financiële sector, maar was sinds een jaar of twee met sabbatical. “Eigenlijk kende ik hem niet zo goed, hij was een beetje een einzelgänger.”

Dinsdag maakte het Openbaar Ministerie bekend de 48-jarige verdachte in ieder geval twee weken vast blijft zitten in verband met de dood van de vrouw en haar kind. Er zijn ‘sterke aanwijzingen’ dat er sprake is van een misdrijf. Dat nieuws sloeg vandaag in als een bom bij omwonenden.

De vrouw kwam sinds een week of vier bij hem over de vloer, weet Barbiers, die niet weet of ze bij hem ingetrokken was. Al het hele weekend maalt het door zijn hoofd wat er gebeurd kan zijn. Zijn vrouw hoorde in de nacht van donderdag op vrijdag gestommel, maar geen idee of er toen iets gebeurd is. “Je hoort dit soort dingen altijd op radio of tv en nou gebeurt het hier.”

De buren kenden haar alleen uit het voorbijgaan. “Ze had een Zuid-Amerikaans uiterlijk. Een kind heb ik nooit gezien,” zegt buurvrouw Greta Heeseding-Langeveld, die Van E. omschrijft als een ‘vriendelijke man’. “Dat het zo dichtbij komt, afschuwelijk. Ik ben er zo kapot van.”

Meerdere buren omschrijven hem als een sportieve man en een visser. Hij vertrok vaak van huis met een sporttas of een vishengel. “Zou ze net bevallen zijn? We weten het niet, maar dat is wel wat we ons nu allemaal afvragen,” zegt weer een andere buurvrouw. “Het grijpt je aan natuurlijk.”

“Toen de politie vroeg of wij wisten dat die vrouw zwanger was, schrok ik me kapot,” zegt Barbiers. Op dat moment drong tot hem door dat mogelijk een pasgeboren baby een van de slachtoffers was. De vraag wat er gebeurd kan zijn, heeft hem en zijn vrouw dit weekend niet meer losgelaten. “Het houdt je de hele dag bezig.”

Zijn vrouw was nog angstig: “Wat nou als hij terugkomt?” vroeg ze aan de politie, vertelt Barbiers. Het antwoord: “Die komt hier voorlopig niet meer terug.”