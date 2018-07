Buren dode vrouw: 'Eenzaamheid telt ook als natuurlijke dood?'

"Eenzaamheid, telt dat ook als natuurlijke dood?" vraagt Andeweg zich hardop af. "Ze staat hier wel een beetje bekend als kluizenaar. Niemand kent haar." Ze had alleen nog af en toe contact met een neef. Die is donderdag het huis komen leeghalen. "Dat moest van de woningbouwvereniging."



Op zichzelf

Andeweg en zijn vrouw zeggen dat hun buurvrouw Trees niet altijd zo op zichzelf is geweest. "Ze was een lollige vrouw met mooie ogen. Toen haar man overleed, veranderde dat. Ze sprak met niemand meer en kreeg van niemand hulp." Dat was ook niet nodig volgens het echtpaar. "Ze kon alles zelf."



In de straat waar de vrouw woonde, staan twee buurtbewoners op de stoep met elkaar te praten. Ze hebben het niet over hun overleden buurvrouw. Die kenden ze niet.



Coby (76) woont zes deuren verder en weet niet wie haar buurvrouw was. "Ik zou zo graag een foto van haar willen zien. Ze schijnt hier zestig jaar gewoond te hebben, maar ik heb geen idee hoe ze eruitziet. Potverdorie. Wist ik dat maar."



Ieder voor zich

Coby, die niet met haar achternaam in de krant wil, begrijpt wel dat niemand haar heeft gevonden - iedereen is met zichzelf bezig. "Van de week kwam ik terug van klaverjassen toen ik de vader van een jong gezin hier in de straat tegenkwam. Hij vroeg naar mijn man, die had hij al een tijd niet meer gezien." De man van Coby is al bijna een jaar dood.



Dorothea van Hilten (81) wist helemaal niets van haar eenzame buurvrouw. "Ik hoor nu pas dat ze is overleden. Heel triest." Maar angstig wordt ze niet van de lange tijd die de vrouw mogelijk dood in haar woning heeft gelegen. Coby en Van Hilten komen af en toe bij elkaar op de koffie. "We controleren elkaar niet, maar we letten wel goed op de ander."



Buurtbewoners vinden dat ook de gemeente zijn verantwoordelijkheid moet nemen in de zorg voor vereenzaamde Amsterdammers als hun buurvrouw. "De gemeente wist dat haar tuin al langere tijd overwoekerd en onverzorgd was. Maar er ging geen enkel belletje rinkelen. Die vrouw had hulp nodig."