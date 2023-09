Bullebakbrug over Brouwersgracht na jarenlange opknapbeurt ook weer open voor auto’s

De honderd jaar oude gietijzeren hekken en natuurstenen brughoofden zijn zorgvuldig opgeknapt en teruggeplaatst bij de Bullebak. Beeld Mariet Dingemans

Brug 149, beter bekend als de Bullebak, verbindt de Marnixstraat met de Korte Marnixstraat, richting het Haarlemmerplein. De brug dateert uit 1889 en ‘voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd’, aldus een woordvoerder van de gemeente. De eeuwenoude brug, opgetrokken uit hout, staal, baksteen en beton, werd daarom vanaf augustus 2020 onder handen genomen en in zijn geheel vervangen.

De Bullebak is een dubbele basculebrug, die opent en sluit met twee beweegbare delen. Deze delen worden ook wel ‘brugvallen’ genoemd. Dit zijn zware stalen constructies die in de brugkelders zakken als de brug geopend wordt. Die brugvallen moesten door de jaren heen af en toe verstevigd worden, maar waren in 2020 aan vervanging toe. Er zijn nog maar een paar van dit soort bruggen in Amsterdam, waaronder de Hogesluis en de Nieuwe Amstelburg.

Bij de werkzaamheden zijn ook de oude houten funderingspalen vervangen door stalen exemplaren. De oude brugkelders van staal zijn gesloopt en vervangen door nieuwe kelders van beton. “Door dit te vervangen kunnen de onderdelen langer mee en veroorzaakt de brug minder geluidsoverlast voor omwonenden, omdat het openen en sluiten van de brug minder geluid maakt,” aldus de woordvoerder. Het bedienen van de brug gebeurt nu elektrisch. Voor de opknapbeurt moesten er minstens drie brugwachters aan te pas komen om de brug te openen, nu doet een motor dat.

Kademuren

De brug is een gemeentelijk monument, waardoor hij er vanaf de buitenkant hetzelfde uit moest blijven zien als voor de opknapbeurt. De honderd jaar oude gietijzeren hekken en natuurstenen brughoofden zijn zorgvuldig opgeknapt en teruggeplaatst. “Het was een technisch uitdagende klus, omdat de brug is ingeklemd tussen kwetsbare kademuren en omgeven door kabels en leidingen en bebouwing.”

Tijdens de drie jaar durende werkzaamheden was de brug gesloten voor trams, bussen en auto’s. Vanaf juni dit jaar mochten fietsers en voetgangers de brug weer gebruiken. Bij een test om de brug dicht te draaien raakte een nieuw tramspoor beschadigd, waarna die sporen nogmaals zijn vernieuwd.

Maandag gaat de brug open voor al het verkeer, met uitzondering van bussen. Dit heeft te maken met werkzaamheden bij het zuidelijke deel van het Frederik Hendrikplantsoen, waardoor bussen 18 en 21 de brug niet kunnen bereiken. Ze rijden nog tot half december via een omleiding over de Haarlemmerweg.

Waterspook

De naam, de Bullebak, heeft een geheimzinnige oorsprong. Amsterdam had een eigen Monster van Loch Ness: de Bullebak. Dit waterspook uit een oud volksverhaal zou in de gewelven bij de sluisjes wonen en zou kinderen die te dicht bij de waterkant kwamen het water in sleuren. De Bullebak was de schrik van Amsterdam.

Een beeld in het water van een waterspook, gemaakt door beeldhouwer en buurvrouw van de brug Martie van der Loo, wordt woensdag onthuld. Van der Loo maakte het van een brok oud, gemetseld baksteen van de oude brug.