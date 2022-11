Bulgaren krijgen 4,5 jaar en 15 maanden cel voor ‘gewiekst’ uitbuiten jonge vrouwen op Wallen

Zaterdagavonddrukte op de Wallen in Amsterdam. Beeld Joris van Gennip

Naast Bogomil en zijn moeder Zhirka K. zijn ook broer Veselin ‘Vesco’ K. en de in 2020 overleden vader Diyan K. bekend bij de politie. De familie K. en Nicolay P. waren in 2015 al in beeld gekomen voor het jarenlang uitbuiten van jonge, kwetsbare prostituees door gewiekste manipulatie. De jonge vrouwen kwamen uit arme dorpen rond Sliven, al decennia dé Bulgaarse pooierhoofdstad, waar vader en moeder K. een café hadden waar sommige latere slachtoffers werkten. Zij werden emotioneel afhankelijk gemaakt en geloofden dat hun sportief gebouwde ‘vrienden’ een serieuze relatie met ze wilden opbouwen. Ook volgens de rechtbank werden ze voortdurend gemanipuleerd, gecontroleerd en ertoe bewogen het grootste deel van hun inkomsten af te staan.

Onderzoek naar vrouwenhandel

Het onderzoek was in 2015 begonnen na een tip via onderzoeksorganisatie Europol, dat Bogomil K. vier vrouwen voor hem liet werken in de prostitutie in Amsterdam, en zijn broer zich aan vrouwenhandel bezondigde in Antwerpen. Bulgarije, Nederland en België sloegen de handen ineen. Pas zes jaar nadat de verdachten waren gearresteerd, deed de Amsterdamse rechtbank maandag uitspraak – hetgeen ze strafkorting opleverde vanwege de overschrijding van de redelijke termijn waarbinnen een verdachte moet worden vervolgd.

Net zoals de vermoede slachtoffers wier uitbuiting niet kan worden bewezen, deden de twee slachtoffers voor wiens uitbuiting Bogomil is veroordeeld, geen aangifte. Als loverboy had hij de ‘kwetsbare’ vrouwen afhankelijk van hem gemaakt. Uit getuigenverklaringen, afgeluisterde telefoongesprekken en heimelijk opgenomen gesprekken in K.’s auto haalt de rechtbank volop bewijs voor de uitbuiting.

Zes dagen per week

De vrouwen moesten zes dagen per week werken. Bogomil K. en Nicolay P. bepaalden waar in Amsterdam ze moesten wonen. De vrouwen moesten ook wanneer ze ziek waren en pijn hadden, achter de ramen werken en ‘gas geven’.

Een chauffeur bracht ze geregeld van huis naar hun werk achter de ramen, met name op de Oudezijds Achterburgwal en in de Oude Kennissteeg, en terug. De mannen hielden hun slachtoffers in een sociaal isolement. Zo konden ze macht over ze houden. Soms verkasten de vrouwen na een eerste shift naar een volgend raambordeel. Ze zouden vaak rond de vierhonderd euro verdienen, maar van één slachtoffer werd eens 1300 euro aan verdiensten geteld in één etmaal. De vrouwen moesten hun verdiensten elke werkdag in codetaal sms-en, en zelfs toestemming vragen als ze lingerie, schoenen of parfum wilden kopen.

‘Ik sla je tanden uit je mond’

Tegen één van de vrouwen die niet precies deed wat hij wilde, zei Bogomil K.: “Ik breng je naar het dorp om daar om te komen van de honger, zoals je vroeger deed.” Hij sprak zijn slachtoffers volgens de rechtbank voortdurend ‘op een dwingende, denigrerende, agressieve en dreigende’ manier toe. Hij schold ze onder meer uit voor ‘sloerie’, ‘lelijkerd’, ‘idioot’, en ‘achterlijke gans’.

Het bleef niet bij schelden: “Straks kom ik en sla al je tanden uit je mond,” werd er bijvoorbeeld gedreigd. Of: “Ik kom je afpellen, teef!” Andere dreigementen waren: “Ik zal je moeder neuken,” en “Ik zal je vuile lelijke, walgelijke neus plat maken.”

Ook moesten de vrouwen met grote regelmaat naar de zonnebank, om hun marktwaarde te verhogen.

De straf voor Nicolay P. valt relatief laag uit omdat de rechters de uitbuiting van maar één slachtoffer bewezen achtten, ‘slechts’ voor driekwart jaar.

Justitie wil de verdachten nog apart vervolgen voor het witwassen van de opbrengsten van hun slachtoffers.