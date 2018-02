Bulgaarse vrouw (28) neergestoken in Zaandam

Rond 23.20 uur stapte een Bulgaarse man (44) met een bebloed mes het politiebureau aan de Nicolaasstraat in Zaandam.



Hij vertelde aan de agenten dat verderop een vrouw lag die was neergestoken. De agenten troffen de vrouw op het trottoir van de Czaar Peterstraat aan. Omstanders waren aan het helpen.



Het slachtoffer was een 28-jarige Bulgaarse vrouw. Aangezien ze geen voelbare polsslag meer had, startte de politie direct met reanimeren. Ambulancepersoneel nam dit snel over en bracht het slachtoffer in kritieke toestand naar het VU-ziekenhuis.



De man die met het mes het steekincident kwam melden is door de politie als verdachte aangehouden.