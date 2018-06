Bulgaarse Hristo H. verdacht van wurgen zus in Zuidoost

Uit zijn verklaringen blijkt dat wel duidelijk is dat hij dit nooit heeft gewild De advocaat van H.

De politie arresteerde de broer van het slachtoffer, Hristo H. Hij is afkomstig uit het in Noord-Bulgarije gelegen dorpje Polski Trambesh.



H. woonde al enige tijd bij zijn zus in Amsterdam. Toen hij door de politie werd geconfronteerd met het overlijden van zijn zus, legde hij een verklaring af waarin hij stelde dat hij wel verantwoordelijk moest zijn voor de dood van het slachtoffer. Later wijzigde hij dat verhaal.



Hij stelt nu dat er wel sprake was van ruzie en geweld tussen hem en zijn zus, maar dat zij nog leefde toen hij de woning verliet.



Observatie

Aan de rechter vertelde H.'s advocaat Nancy Dekens dat haar cliënt 'overmand is door verdriet.' Dekens: "Uit zijn verklaringen blijkt dat wel duidelijk is dat hij dit nooit heeft gewild."



Zelf was H. niet op de zitting aanwezig. Volgens de officier van justitie blijkt dat Hristo H. over daderkennis beschikt. "Hij verklaart over elementen waarover niemand kan weten, behalve degene die dit heeft toegebracht."



Een psycholoog en een psychiater die H. kort onderzochten adviseerden om hem ter observatie op te laten nemen in het Pieter Baan Centrum, waar de geestelijke gesteldheid van verdachten kan worden onderzocht.



De rechter-commissaris zal later beoordelen of een opname nodig is.