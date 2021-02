Buitenzwembaden dicht om risico op onderkoeling

Na de succesvolle proef met het De Mirandabad kunnen nu ook in het Noorderparkbad baantjes worden getrokken tijdens de lockdown. Beeld Jakob van Vliet

Het enthousiasme voor buitenzwemmen was enorm. Kaartjes vlogen afgelopen dagen de deur uit en zelfs in de kou van de vroege ochtend trokken zwemmers baantjes. Maar nu wordt het winterweer te extreem en moeten de buitenbaden gesloten blijven, vertelt Noorderparkbad-manager Marco van der Horst.

Het water in de baden is het probleem niet, dat heeft altijd een temperatuur van 18 tot 21 graden Celsius. Maar de poolwind wanneer de zwemmers uit het bad stappen is problematisch, vooral omdat zwemmers zich buiten moeten omkleden vanwege de coronamaatregelen. “We moeten ook de onervaren zwemmers in bescherming nemen,” zegt van der Horst.

“Het is onveilig voor de mensen die komen zwemmen en de medewerkers die langs de kant staan,” zegt de manager. “Door de vrieskou kunnen mensen onderkoeld raken. Moet je eens voorstellen dat je met nat haar in die poolwind staat.”

Voucher

De zwemmers die al een plekje hebben gereserveerd krijgen een voucher om op een andere dag terug te komen. “We zien dat de lijst met reserveringen steeds leger aan het worden is. Mensen houden uit zichzelf ook al rekening met het winterweer.”

De buitenbaden werken momenteel met wachtlijsten. Door de coronamaatregelen mogen er maar 25 zwemmers tegelijk in het water plonzen. Wie wil zwemmen, moet van tevoren reserveren en kan geen gebruik maken van de douches en kluisjes.