Buitenveldert staat voor raadsel: wat zijn de witte plakkertjes op de bomen?

Bewoners van Buitenveldert staan voor een raadselachtig fenomeen dat zich de laatste maanden heeft voorgedaan: op verschillende bomen in het Amstelpark en Gijsbrecht van Aemstelpark zijn witte plakkertjes geplakt. Wie doet dat – en vooral, waarom?

De eerste honderd meter na de ingang van het Amstelpark aan de Europaboulevard kom je al zeker acht beplakte bomen tegen, vertelt buurtbewoner Paola Stempels, die zo’n tien keer per week wandelt in het park. Allemaal bevatten ze dezelfde verschijning: drie stukjes witte substantie in een driehoek met de punt naar boven, geplakt op ooghoogte op de stam van de boom.

“Ongeveer twee à drie maanden geleden zag ik ze voor het eerst. Ik dacht: verrek, wat is dat nou voor raars? En dan zie je het bij de volgende boom. En nog een.”

Inmiddels zijn tientallen bomen beplakt. “Ik denk dat het er zeker honderd zijn,” zegt Stempels. “Alleen aan de Heenvlietlaan en in het Gijsbrecht van Aemstelpark zijn het er al twintig. En het worden er steeds meer.”

Roep om aandacht

Wat het witte spul precies is, is voor Stempels ook nog steeds een raadsel. “Het is een beetje crèmekleurig spul. Het lijkt op kauwgom die iemand door drieën heeft gedeeld en op de boom geplakt, maar dat weet ik niet zeker. Toen ik het probeerde los te pulken, brak het snel af dus dan zou het oude kauwgom moeten zijn.”

Is dat het werk van een ‘kauwgommaniak, iemand die zich gewoon verveelt of misschien de groenvoorziening?’ vraagt de buurtbewoner zich af. “Het is waarschijnlijk iemand die veel wandelt.” Ook Nicole Nuijens van de Vereniging Vrienden van het Amstelpark tast in het duister over wie de plakkers heeft aangebracht. “Niemand weet wie het doet. Het lijkt wel een roep om aandacht.”

Verwijdering

De gemeente Amsterdam was aanvankelijk niet bekend met het fenomeen, maar is na signalen over de mysterieuze plakkertjes op onderzoek uitgegaan. Groenbeheerders worden uitgesloten, verzekert woordvoerder Manon Koffijberg van het cluster Stadsbeheer, die verder geen aanknopingspunten heeft over een verantwoordelijke.

En wat de plakkers nou precies zijn? “Het is een soort gummi om iets op te plakken,” zegt de gemeentewoordvoerder. “Waarschijnlijk was het bedoeld voor een poster van een vermiste kat of een speurtocht of iets dergelijks.” De gemeente gaat het handmatig verwijderen zodra ze bomen tegenkomt die zijn beplakt. “Ze zijn gemakkelijk te verwijderen. Het is niet schadelijk voor de bomen, maar als iets op een boom zit wat er niet hoort, dan halen we het weg.”

Stempels betreurt dat de plakkertjes worden weggehaald. “Zo komen we er nooit achter wie het heeft gedaan en of het er meer worden.”