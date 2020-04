Buitensport in parken mag weer

Cruyff Court. Beeld ANP

Dat staat in de gewijzigde noodverordening die woensdag gepubliceerd is op de website van de gemeente Amsterdam. Ook de openbare tennisbanen, Cruyff Courts en buitensport-fitnessapparaten in de parken mogen weer gebruikt worden.

De wijzigingen zijn in lijn met de versoepeling van de maatregelen die premier Rutte vorige week afkondigde. Sportverenigingen krijgen ruimte om trainingen aan te bieden, mits de kantine gesloten blijft en ouders zich niet langs de lijnen van de velden verzamelen.

Begeleid sporten

“Het is heel belangrijk dat jongeren vanaf vandaag weer kunnen sporten en bewegen. Om energie kwijt te raken, hun hoofd leeg te maken en gewoon weer lekker bezig te zijn met leeftijdsgenoten”, zegt wethouder Simone Kukenheim (Sport). De bedoeling is dat kinderen begeleid gaan sporten, waarbij jeugd van tussen de 13 en 18 jaar oud zoveel mogelijk anderhalve meter afstand aanhoudt.

De handhaving van deze regels is een zaak van de sportclubs zelf, schrijft Kukenheim. “Pas indien zelfregulering onvoldoende werkt, komt de overheid aanbod, waarbij de gemeentelijke sportorganisatie Sport en Bos in eerste instantie de organisator en/of beheerder aanspreekt.”

Tientallen openbare trapveldjes in de regio Amsterdam blijven voorlopig nog wel gesloten.