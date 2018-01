Buitenlandse bedrijven goed voor duizenden banen

De 900 banen die de komst van de European Medicines Agency (EMA) met zich meebrengt, zitten nog niet bij de cijfers. Voor personeel van dat EU-agentschap is een projectteam opgestart dat de verhuizing vanuit Londen zal begeleiden.



EMA

In november haalde Amsterdam ten faveure van onder meer Milaan het EMA binnen, dat vanwege de naderende brexit niet langer in Londen kon blijven. De schattingen over het daadwerkelijke aantal werknemers dat met EMA mee verhuist lopen uiteen van 200 tot 700. EMA betrekt in april volgend jaar een nieuw te bouwen pand op de Zuidas.



Belangrijk om hen, en andere expats, te trekken en te binden zijn volgens wethouder Udo Kock (Economie) plaatsen op internationale scholen. Daarvan zijn er het afgelopen jaar vooral buiten Amsterdam veel bijgekomen: zeker 850, verspreid over onder meer Almere, Amstelveen en Hilversum.



Het aantal bedrijven dat zich in 2017 in de regio Amsterdam vestigde is licht gedaald ten opzichte van een jaar eerder, toen 157 bedrijven hier heen kwamen. Dat komt volgens de gemeente doordat buitenlandse investeringen in Europa terug zijn gelopen, terwijl prijzen stijgen en er op de kantorenmarkt krapte heerst.



Tenders

Om de bouw van nieuwe kantoorruimte aan te jagen, kondigde de stad onlangs aan op jaarbasis voortaan ten minste twee nieuwbouwprojecten uit te schrijven. In de zomer van 2017 werd bovendien een zes jaar oude kantorenstop opgegeven. De maatregel zou tot 2030 775.000 vierkante meter kantoorruimte op moeten leveren.



Wethouder Kock noemt de twee tenders in het Financieele Dagblad 'een goed begin', maar zegt niet verbaasd te zullen zijn als de maatregel op termijn onvoldoende blijkt. 'Dan moet er snel een schepje bovenop.'



De meeste investeringen in Amsterdam kwamen het afgelopen jaar uit Noord-Amerika. Die regio was goed voor 36 procent van de nieuwe bedrijven en 53 procent van het aantal banen.