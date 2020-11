‘Buitengesloten buurman’ licht ouderen op met babbeltruc

Beeld ANP

De man werd vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag opgepakt in Amsterdam-Oost. Hij deed zich bij zijn slachtoffers - met name oudere mensen - voor als een buurman die zichzelf heeft buitengesloten. Hij vroeg de bewoners vervolgens of hij even mocht bellen. Eenmaal binnen roofde hij geld en andere kostbaarheden mee.

De man zit nog vast en de politie doet onderzoek. Ze roept slachtoffers en mensen met meer informatie over de verdachte op zich te melden. De man heeft een getinte huidskleur, is rond de 1 meter 65 en heeft een mager postuur.