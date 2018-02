Buitenbaden Amsterdam worden deels overkapt

Dat staat in de zogeheten Agenda Zwembaden die binnenkort in de gemeenteraad besproken wordt.



Hoewel het aantal inwoners van de stad groeit en het aantal zwembadbezoeken ook, ligt het aantal Amsterdammers dat zijn of haar baantjes in de buitenlucht trekt ver achter.



Het aantal bezoeken per vierkante meter openluchtzwembad is in Amsterdam meer dan de helft lager dan het landelijk gemiddelde.



Sportnorm

En dat ziet het college graag anders. Amsterdam voldoet met z'n tien zwembaden binnen de gemeentegrenzen al aan de sportnorm, die één bad per 80.000 tot 100.000 inwoners voorschrijft.



Maar omdat twee van die baden - het Flevoparkbad in Oost en het Brediusbad in de Spaarndammerbuurt - volledig in de open lucht liggen, kan toch niet iedere Amsterdammer het hele jaar dicht bij huis zwemmen.



Transformatie

Daarom wordt wat het college betreft nog dit jaar begonnen met de 'transformatie' van het Flevoparkbad, dat van louter buitenbad een combinatie van binnen- en buiten moet worden.



Hetzelfde geldt voor het Brediusbad. De verbouwing daarvan staat nu gepland voor 2028.



Tussendoor gaat de gemeente nog aan de slag met het Sloterparkbad, waarvan het buitenterrein verkleind wordt en er aan de oevers van de Sloterplas openbare oevers en stranden moeten komen.



De gemeenteraad bespreekt de agenda zwembaden volgende week donderdag.