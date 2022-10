Buikslotermeerplein presenteert nieuwbouwplannen, maar buurt wil eerst verkeersveiligheid aanpakken

De weg langs winkelcentrum Boven ’t IJ. Fietsers rijden op de autoweg en dit zorgt geregeld voor gevaarlijke situaties. Beeld Dingena Mol

Het Buikslotermeerplein is typisch zo’n stukje Amsterdam dat in de tweede helft van de twintigste eeuw is gebouwd met alleen de auto in het achterhoofd. Het winkelend publiek kwam uit de hele regio aanrijden en dat is nog steeds te zien aan het wegennet rondom het winkelcentrum in Noord.

“Vooral aan de zuidzijde is het onveilig,” zegt Beerhorst. Op deze niet al te brede weg die officieel ook Buikslotermeerplein heet, kan het flink druk zijn. Het is een hoofdader in het fietspadennetwerk door Noord, maar zoals veel oost-westverbindingen door het stadsdeel, ook een doodlopende weg. Het is donker door de weelderige bomen en onoverzichtelijk door auto’s die zoeken naar een parkeerplek.

In de bioscoop op het Buikslotermeerplein is zaterdag een urenlange inspraakbijeenkomst (zie kader). De gemeente en projectontwikkelaars horen daar graag instemming over hun plannen om het winkelcentrum nieuw leven in te blazen, maar Noorderlingen dringen erop aan om het verkeer rondom het plein eerst eens fietsvriendelijker en minder druk te maken. Beerhorst: “Ook in de nieuwe plannen is de fietser een sluitpost.”

Het verkeer is drukker geworden, merken ze ook in het Plan van Gool, de woonbuurt direct ten zuiden van het Buikslotermeerplein. Je moet tegenwoordig wachten tot je kunt oversteken, zegt Hans Schotman van de bewonersvereniging. Zelf wijt hij dat aan het slopen van het Waddenwegviaduct, de weg aan de westkant van het winkelcentrum, waar tot vier jaar geleden het grote busstation van Noord was.

Sindsdien is er aan alle andere kanten van het winkelcentrum meer autoverkeer gekomen, zegt Schotman. Hij krijgt bijval van bewonersorganisaties in Noord zoals Angsaw, Elzo en de Damesbende van Buiksloot. “De gemeente heeft gewoon niet goed nagedacht over het effect van de sloop,” zegt Pieter Hettema van Elzo.

Schotman pleit zelfs voor het terugbouwen van de Waddenweg. Bij een inspraakbijeenkomst in september haalde hij plompverloren zijn eigen maquette uit een plastic tas. Als architect had hij maar vast een ontwerp gemaakt van een soort tunnel dwars door de nieuwbouw heen. “Bij Pakhuis de Zwijger ga je er ook doorheen, net als bij de Johan Cruijff Arena.”

Het gemeentebesluit om de weg te schrappen wil hij nog aanvechten bij de bestuursrechter, zelfs al is het Waddenwegviaduct twee jaar terug al gesloopt. Schotman verwijt de gemeente dat die ‘als een dief in de nacht’ tot sloop is overgegaan, zelfs toen Schotman zijn procedure al was gestart. “Toen was de weg nog niet weg.”

De gemeente ziet niks in herbouw van de Waddenweg. Wel is het de bedoeling doorgaande fietsroutes te verbeteren evenals de verbindingen met omliggende wijken.

Aan de zuidkant van het Buikslotermeerplein gebeuren inderdaad weleens ongelukken, volgens een woordvoerder van het stadsdeel. De weg ‘verdient een opknapbeurt’, maar daarvoor is het nog wachten tot 2025. Zeker is het daarom niet, maar het ligt voor de hand, aldus stadsdeel Noord, dat de weg een 30 kilometerzone wordt met vrijliggende fietspaden.