Bubbels om 22 uur dicht? Even langs de avondwinkel en thuis verder

Op het anders zo drukke Leidseplein is het stil en zijn de terrassen leeg. Beeld Dingena Mol

Feest wil het maar niet worden, deze zaterdagavond rond het Leidseplein. Restaurants zitten hooguit halfvol en voor zover de feestcafés al open zijn, gaan ze al dicht voor het gezellig kan worden. “Normaal zijn we om 22.00 uur net een uurtje open, nu moet ik om die tijd dicht,” zegt barman Sidney Jansen van La Bastille, de meezing- en inhaakkroeg naast het Kleine Gartmanplantsoen. Hij is wel opengegaan, maar weet eigenlijk niet zo goed waarom, er is geen kip binnen. “Je draait nauwelijks omzet, maar er staan wel drie man personeel.”

Ook in de Korte- en de Lange Leidsedwarsstraat oogt het niet als een normale zaterdagavond. In sommige kroegen staat plichtmatig de feestmuziek op, maar de sfeer ontbreekt. Een uitgaansavond die om 22.00 uur eindigt, dat is geen uitgaansavond.

“Iedereen gaat nu thuis feestjes vieren,” zegt een studente die door de Leidsestraat loopt. Samen met haar twee huisgenoten heeft ze drank ingeslagen bij de supermarkt. Ze vindt de coronamaatregelen hypocriet. “Thuis vinden meer besmettingen plaats dan in de horeca, en toch moet alles om vroeg dicht. Het lijkt wel de drooglegging,” zegt ze, terwijl twee flessen wijn uit haar jaszakken steken. De ironie ervan lijkt haar te ontgaan, maar over het overheidsbeleid wil ze nog wel wat kwijt. “Jonge mensen zijn helemaal niet het doelwit van dit virus. En wij snappen heus wel dat je nu niet bij je oma op bezoek moet gaan.”

Zittend dansen

Voor de deur van café Bubbels staat portier Peter. “Onder Amsterdams uitgaanspubliek speelt corona totaal niet. Ik doe er alles aan om ze anderhalve meter afstand te laten houden, ook op straat, maar dan word je aangekeken alsof je gekke henkie bent. Ik schrik daar wel van.” Binnen wordt een verjaardagsfeestje gevierd. “Daarvoor hadden ze al weken geleden gereserveerd. Prima, maar er mogen dus maar dertig mensen in, en ze moeten zitten en afstand houden van elkaar. En over tien minuten is het klaar.”

En inderdaad, klokslag 22.00 uur komen dertig opgeschoten tieners naar buiten, in liederlijke staat. Hoe was het binnen? “Gezellig, maar dat afstand houden slaat echt nergens op,” zegt een meisje. “Je mag niet eens dansen, zelfs niet opstaan. Heb jij wel eens geprobeerd om zittend te dansen?” Ze wil niet met haar naam in de krant, want ‘mijn ouders lezen ook Het Parool’. Wel wil ze toelichten wat ze van de situatie vindt: ‘helemaal kut’. “Ik had vorig jaar een tussenjaar, wilde lekker feesten, festivalletjes pakken. Kon allemaal niet. En nu ben ik gaan studeren en er mag nog steeds niks.”

Verderop staat een groep van zo’n twintig scholieren. Ze hebben net wat gedronken in een kroeg op het Leidseplein, en overleggen nu waar ze verder kunnen gaan. “We zoeken een huis waar de ouders niet thuis zijn,” zegt Méus ten Kroode. “Maar anders zal het wel een park worden, of ergens anders buiten.”

Knaldrang

Bij avondwinkel Sterk op de De Clercqstraat is het na de sluittijd van de horeca een drukte van belang. Eigenaar Jan Disseldorp doet goede zaken, maar de strenge maatregelen geven ook een hoop gedoe. “We mogen maar vijftien mensen binnen hebben, en moeten er voor zorgen dat iedereen afstand houdt. Daar ben je de hele avond mee bezig” Mondkapjes zijn niet verplicht, maar de meeste mensen dragen ze wel.

Disseldorp heeft twee personeelsleden met hesjes aan op de stoep gezet om de lange rij in goede banen te leiden. Daar is het een komen en gaan van mensen bij wie deze zaterdagavond de knaldrang het won van de corona-angst. Bepakt met bier en flessen wijn springen ze op de fiets, op weg naar ergens waar het nog wel gezellig is. “Ik ga nog naar een huisfeestje,” zegt een jongen, een doos met bier onder zijn armen geklemd. Hij wil niet met zijn naam in de krant, want ‘daar krijg ik gezeik mee’. Hoeveel mensen er op het feestje zijn laat hij in het midden. Lachend: “Maar in ieder geval meer dan vier.”