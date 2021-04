Bso’s blij en opgelucht nu ze maandag open mogen

Beeld ANP

De buitenschoolse opvang (bso) was sinds half december gesloten; er werd alleen noodopvang aangeboden aan kinderen met een lastige thuissituatie en aan kinderen van ouders met een cruciale beroep.

“We zijn ontzettend blij dat we nu volledig open mogen,” vertelt medewerker Angela Kooiman (34) van bso Het Zonnehoekje in Amsterdam-Osdorp. “Het was zielig om te zien dat we een aantal kinderen niet mochten verwelkomen. Die wilden ook gewoon met hun vriendjes spelen.”

Gjalt Jellesma van belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang zag dat veel buitenschoolse opvang al 70 procent van de kinderen kreeg vanwege de noodopvang. Jellesma denkt dat het risico op besmetting alleen maar groter is als de buitenschoolse opvang niet voor iedereen open is. “In Amsterdam weet ik van vrienden en kennissen dat de kinderen soms gewoon naar een ander adres werden gebracht.”

Al 90 procent

Voor bso Het Zonnehoekje verandert er niet veel. Deze kreeg al bijna 90 procent van alle kinderen. “Veel ouders hebben een cruciaal beroep, dus dan moeten de kinderen wel naar de buitenschoolse opvang,” legt Kooiman uit. Wel zag de begeleider dat het voor ouders een lastige situatie was. “Ouders raakten in de knoop. Ze hadden hun kinderen thuis, tegelijkertijd waren ze aan het werk. Maar ze hadden geen andere optie. ”

Dit thuiswerkprobleem zag eigenaar Zahra Achhoud (44) van bso De Antoontjes in het centrum ook. “Voor sommige ouders is het thuiswerken met kinderen lastig. Je moet ze toch een vorm van aandacht geven. Met het thuiswerken is dat niet altijd mogelijk.”

“Ik kon het niet bevatten dat de kinderopvang en scholen in februari open mochten, maar de buitenschoolse opvang niet,” zegt Achhoud. Ze denkt dat het ook voor kinderen moeilijk te begrijpen is. “Ze mogen wel naar school, maar niet naar de naschoolse opvang, terwijl dit in hetzelfde gebouw zit. Dat is krom. Ik ben daarom erg blij dat nu iedereen weer mag komen. Ze kijken er vast naar uit om straks weer van alles te mogen doen: lekker spelen in de speelzaal, knutselen, of aan yoga doen.”

Groot verschil

Eigenaar Ilja Bakker (45) van Communitykids in Nieuw-West zag een groot verschil tussen de eerste en de tweede lockdown qua aantallen kinderen. In vergelijking tot vorig jaar komt het dubbele aantal nu naar de noodopvang.

“Ik denk dat veel ouders toch een beetje bang waren voor besmettingen vorig jaar,” vertelt Bakker. “Nu is dat nauwelijks meer het geval. Wel mogen ouders nooit naar binnen en zijn we er erg streng in als een kind bijvoorbeeld een snotneus heeft. Dan is die helaas niet welkom. Onderling wordt erop gelet dat de begeleiders afstand van elkaar houden. Maar afstand houden met kinderen is vrijwel niet te doen.” Ook Kooiman erkent dit: “Als de kinderen op je afstormen om je een knuffeltje te geven, weigeren we dit niet.”

Eigenaar Songül Akgün (36) van Nella Della in Oud-West denkt dat het vooral voor kinderen fijn is dat hun leven weer een beetje normaal wordt. “Het is belangrijk dat kinderen niet zoveel meekrijgen van het hele coronagebeuren. Kinderen moeten gewoon kunnen genieten en spelen met hun vrienden. Het is echt een feestje dat we nu alle kinderen weer mogen verwelkomen.”

Wel denkt Akgün dat het voor kinderen best spannend kan zijn. “Ze komen nu toch weer in een nieuwe omgeving. Ik kan me voorstellen dat het de kinderen tijd kost om daaraan te wennen.”